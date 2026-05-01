México

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Las indagatorias colocan en el centro a un joven cercano a la familia, cuya relación sentimental con una de las víctimas habría sido clave para facilitar el acceso de los agresores y ejecutar el multihomicidio

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Montaje de la fachada de una casa de tonos fríos con cuatro fichas policiales de tres hombres y una mujer, con ojos censurados, simulando expedientes.
Imagen editorial que muestra la fachada de la casa de la familia Cejudo Barrios en Azcapotzalco junto a las fichas policiales de los cuatro presuntos implicados en el multihomicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de la necropsia practicada a los cuatro integrantes de la familia Cejudo Barrios han dado un giro a la investigación del multihomicidio ocurrido el pasado 28 de abril en la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Autoridades forenses confirmaron que las víctimas fueron asesinadas con disparos en la cabeza y no a puñaladas, como se reportó en los primeros informes, lo que cambia la perspectiva sobre el móvil y la planeación detrás del crimen.

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Los cuerpos de las víctimas, identificadas como Alejandra Barrios Galván, su pareja Omar Cejudo Nava, empresario farmacéutico, y sus hijas Valentina, de 16 años, y Romina, de 12, fueron entregados a sus familiares la noche del miércoles.

El domicilio color azul fue donde las autoridades localizaron los cuatro cuerpos. Crédito: Facebook - Conecta Azcapotzalco
El domicilio color azul fue donde las autoridades localizaron los cuatro cuerpos. Crédito: Facebook - Conecta Azcapotzalco

El hallazgo dentro del departamento de la familia, en el número 146 de la calle Guanábana ha causado conmoción entre los capitalinos por la forma en la que se realizó el crimen y la historias detrás.

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¿Qué reveló la necropsia?

El martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó en su cuenta oficial de X que los cuerpos presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSCDMX) confirmó esa primera versión, al detallar que se trataba de tres mujeres y un hombre hallados sin vida con heridas de arma blanca en la colonia Nueva Santa María.

La investigación se volcó en esa línea hasta que el resultado forense, dado a conocer la tarde de este jueves, estableció que los cuatro integrantes de la familia Cejudo Barrios fueron asesinados con disparos en la cabeza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las investigaciones apuntan a que la familia fue asesinada a balazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos de la necropsia indican que los agresores utilizaron arma de fuego y, según la información revelada por Carlos Jiménez, habrían empleado un silenciador para no causar alarma entre los vecinos.

Además, en la escena del crimen no se encontraron señales de robo forzado ni puertas violentadas en el domicilio, lo que refuerza la hipótesis de que las víctimas conocían a sus agresores y les permitieron el acceso. Las primeras indagatorias señalan que todas las víctimas presentaban huellas de violencia y que el ataque ocurrió dentro del inmueble, sin que vecinos advirtieran acceso violento por la madrugada.

El hallazgo de la escena incluye el dato de que la familia llevaba cerca de cinco años viviendo en el inmueble y era conocida en la colonia por operar una farmacia.

Vecinos relataron a medios como El Universal que durante la madrugada del martes escucharon gritos y una fuerte discusión al interior del domicilio.

El vínculo, las detenciones y el posible móvil

Una de las principales líneas de investigación apunta a la relación sentimental que Valentina, la hija mayor, mantenía con Emiliano “N”, de 20 años y uno de los detenidos.

Las autoridades capturaron a los presuntos responsables del multihomicidio al día siguiente de localizar los cuerpos. Crédito: SSC
Las autoridades capturaron a los presuntos responsables del multihomicidio al día siguiente de localizar los cuerpos. Crédito: SSC

De acuerdo con versiones ministeriales, Emiliano y Valentina se conocieron en el Tec de Monterrey, donde iniciaron una relación que se volvió motivo de conflicto familiar, pues el padre de la joven se oponía a ese vínculo.

Las autoridades sostienen que Emiliano aprovechó esa tensión familiar para fortalecer la cercanía con Valentina. Según las indagatorias, el joven habría sido contactado por la célula delictiva “Los Julios” y recibió una oferta de 40 mil pesos para ejecutar el crimen, con el objetivo de robar pertenencias de valor y posiblemente despojar a la familia de su inmueble.

Con base en la confianza que había construido, Emiliano habría convencido a Valentina de permitirle el acceso al departamento la noche del asesinato. Una vez dentro, Emiliano ingresó acompañado de otros implicados y, de acuerdo con la investigación, planeó y coordinó el ataque contra toda la familia.

Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC
Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC

En el cuerpo de Omar Cejudo, las autoridades hallaron una cartulina con mensaje atribuido a “La Unión de Tepito”, clavada junto a un cuchillo, pero las investigaciones apuntan a que esta firma habría sido sólo un distractor para las autoridades.

Después del multihomicidio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con policías municipales del Estado de México, desplegó un operativo que derivó en la detención de María de Jesús “N”, de 24 años; José María “N”, de 21; y Francisco Javier “N”, de 36. Los tres viajaban en una camioneta robada con placas del estado de Morelos, vehículo que fue detectado mediante videovigilancia por el C5 del Estado de México y el C2 Poniente de la capital.

En la camioneta aseguraron ropa, calzado, artículos de valor, dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles, un silenciador, celulares y 95 dosis de droga —marihuana y cocaína en piedra—, de acuerdo con lo informado por la SSC.

Horas más tarde y tras un intercambio de disparos con la policía, fue detenido Emiliano “N” en un hotel de Atizapán de Zaragoza, donde se ocultaba en otra camioneta robada con placas de San Luis Potosí. Durante la detención, Emiliano disparó contra los agentes y resultó herido antes de ser trasladado bajo custodia a un hospital.

El aseguramiento de dos camionetas de lujo, una BMW X6 M60i y una GMC Yukón Denali XL, valuadas en más de 4 millones de pesos, refuerza la hipótesis de un móvil económico detrás del crimen.

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