Esposo de Carolina Flores declara que su mamá le pidió dejarla a solas con la exreina de belleza “para platicar”

Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República habría solicitado a Interpol la emisión de una ficha roja para localizar a Erika María “N”, de 63 años, presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada el 15 de abril en la colonia Polanco. La mujer permanece prófuga desde el día de los hechos, registrados en video por una cámara de seguridad.

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, marchó el 26 de abril en Ensenada, Baja California, para exigir el esclarecimiento del caso: “Tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

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Imágenes de la cámara de seguridad mostraron el momento del ataque. En la secuencia, Erika María “N” habría huido con maletas a bordo del taxi momentos después del asesinato.

Parte de la declaración del hijo de Erika N a las autoridades

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Ahora, han salido más detalles del caso a la luz. El periodista Carlos Jiménez, quien fue el que reveló las imágenes del ataque en primer lugar, volvió a utilizar sus redes sociales para informar sobre nuevos avances en la investigación.

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Según el periodista, el esposo de Carolina Flores contó a las autoridades, cuando rindió su declaración, que su madre le pidió dejarla a solas con su pareja para “hablar”.

Recordemos, que ha trascendido que la relación nuera-suegra no era la mejor, y que Erika tenía un intenso coraje con la esposa de su hijo. En el video del asesinato, se escucha claramente como la presunta feminicida suelta “me hizo enojar (...) tú eres mío” a su hijo, después de disparar varias veces contra la joven.

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“Contó el por eso se quedó con su bebé, hasta que escuchó un sonido muy fuerte”, contó Carlos Jiménez en su cuenta de X. El esposo de la modelo habría dicho en su declaración: “Escuché un sonido muy fuerte, como de un cuete”.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado a la presunta asesina, pero ya es buscada en más de 190 países a lo largo del mundo.

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Cronología del caso Carolina Flores

La exreina de belleza, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra el pasado 15 de abril. (Foto: Redes sociales Carolina Flores)

15 de abril: Feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza, en la colonia Polanco. El hecho queda registrado por una cámara de seguridad.

Erika María “N”, de 63 años, es señalada como probable responsable. Tras el crimen, se da a la fuga y es considerada prófuga de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia investigación bajo el protocolo de feminicidio, un día después, tras la denuncia presentada por Alejandro, pareja de la víctima.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, señala que el esposo de su hija no denunció de inmediato. Ella afirma que él le explicó que su propia madre, Erika María “N”, fue quien disparó a Carolina.

26 de abril: Reyna Gómez Molina participa en una marcha en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Declara no tener conflictos con su yerno y reitera la demanda de justicia.

Se identifica el taxi en el que Erika María “N” habría escapado. La Fiscalía localiza al taxista, lo que podría ayudar a determinar si la sospechosa sigue en México o salió del país, ya que huyó con maletas.

La Fiscalía General de la República solicita a Interpol una ficha roja para localizar y detener a Erika María “N” a nivel internacional, ante la posibilidad de que intente salir del país.