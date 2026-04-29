México

Esposo de Carolina Flores declara que su mamá le pidió dejarla a solas con la exreina de belleza “para platicar”

La suegra de la joven se encuentra prófuga y es acusada de feminicidio

Guardar
Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un fondo morado con silueta del mapa de la Ciudad de México y cruces rosas dispersas.
Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República habría solicitado a Interpol la emisión de una ficha roja para localizar a Erika María “N”, de 63 años, presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada el 15 de abril en la colonia Polanco. La mujer permanece prófuga desde el día de los hechos, registrados en video por una cámara de seguridad.

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, marchó el 26 de abril en Ensenada, Baja California, para exigir el esclarecimiento del caso: “Tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

PUBLICIDAD

Imágenes de la cámara de seguridad mostraron el momento del ataque. En la secuencia, Erika María “N” habría huido con maletas a bordo del taxi momentos después del asesinato.

Parte de la declaración del hijo de Erika N a las autoridades

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Ahora, han salido más detalles del caso a la luz. El periodista Carlos Jiménez, quien fue el que reveló las imágenes del ataque en primer lugar, volvió a utilizar sus redes sociales para informar sobre nuevos avances en la investigación.

PUBLICIDAD

Según el periodista, el esposo de Carolina Flores contó a las autoridades, cuando rindió su declaración, que su madre le pidió dejarla a solas con su pareja para “hablar”.

Recordemos, que ha trascendido que la relación nuera-suegra no era la mejor, y que Erika tenía un intenso coraje con la esposa de su hijo. En el video del asesinato, se escucha claramente como la presunta feminicida suelta “me hizo enojar (...) tú eres mío” a su hijo, después de disparar varias veces contra la joven.

“Contó el por eso se quedó con su bebé, hasta que escuchó un sonido muy fuerte”, contó Carlos Jiménez en su cuenta de X. El esposo de la modelo habría dicho en su declaración: “Escuché un sonido muy fuerte, como de un cuete”.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado a la presunta asesina, pero ya es buscada en más de 190 países a lo largo del mundo.

Cronología del caso Carolina Flores

La exreina de belleza, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra el pasado 15 de abril. (Foto: Redes sociales Carolina Flores)
La exreina de belleza, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra el pasado 15 de abril. (Foto: Redes sociales Carolina Flores)
  • 15 de abril: Feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza, en la colonia Polanco. El hecho queda registrado por una cámara de seguridad.
  • Erika María “N”, de 63 años, es señalada como probable responsable. Tras el crimen, se da a la fuga y es considerada prófuga de la justicia.
  • La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia investigación bajo el protocolo de feminicidio, un día después, tras la denuncia presentada por Alejandro, pareja de la víctima.
  • Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, señala que el esposo de su hija no denunció de inmediato. Ella afirma que él le explicó que su propia madre, Erika María “N”, fue quien disparó a Carolina.
  • 26 de abril: Reyna Gómez Molina participa en una marcha en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Declara no tener conflictos con su yerno y reitera la demanda de justicia.
  • Se identifica el taxi en el que Erika María “N” habría escapado. La Fiscalía localiza al taxista, lo que podría ayudar a determinar si la sospechosa sigue en México o salió del país, ya que huyó con maletas.
  • La Fiscalía General de la República solicita a Interpol una ficha roja para localizar y detener a Erika María “N” a nivel internacional, ante la posibilidad de que intente salir del país.

Temas Relacionados

Carolina FloresFeminicidioFeminicidiosPolancoCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

El líder de la MLS recibe en su primera semifinal internacional a un conjunto regio decidido a llegar con ventaja al Volcán Universitario

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Casi 50% de los niños en Puebla tienen intoxicación por plomo, mientras otros estados manejan cifras similares

Una investigación reciente revela cómo ciertos utensilios y el entorno ponen en riesgo a millones de niños pequeños en el país

Casi 50% de los niños en Puebla tienen intoxicación por plomo, mientras otros estados manejan cifras similares

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

El Estadio Universitario se convertirá en un auténtico hervidero para un encuentro electrizante, donde los felinos, liderados por Gignac, buscarán hacer pesar la localía

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: manifestantes cierran el paso frente a alcaldía Iztacalco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: manifestantes cierran el paso frente a alcaldía Iztacalco

Lilly Téllez pide a Javier Milei que Argentina no extradite a Fernando Farías a México

Las peticiones surgen ante el argumento de un riesgo mortal, luego de que otras personas relacionadas han fallecido tras vincularse a la investigación del huachicol fiscal

Lilly Téllez pide a Javier Milei que Argentina no extradite a Fernando Farías a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Mujer se viraliza por imprimir el mapa de Metro CDMX en una libreta

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

DEPORTES

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos se van al medio tiempo ganando 1-0 con gol de Correa

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos se van al medio tiempo ganando 1-0 con gol de Correa

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol