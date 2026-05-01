Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

El sonorense reveló una crisis que involucra a su familia y el control de su carrera. "Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido", advirtió. (Jovani Pérez/ Infobae)

Christian Nodal se sincera ante sus fans en Querétaro y advierte que ya le han “hecho con su nombre todo lo que han querido”, en medio de una crisis que involucra a su propia familia y que lo mantiene como tendencia en redes sociales.

El cantante sonorense lleva semanas en el ojo del huracán. Primero fue el controversial video musical de Un vals, después vinieron sus declaraciones sobre la pérdida de control de su marca, su nombre y su catálogo musical, problemas que, según él mismo dejó entrever, tienen raíz en su entorno familiar más cercano.

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En pleno concierto en Querétaro, el cantante sonorense admitió que "la propia sangre te puede fallar" y aseguró que nadie volverá a tumbarlo. Los internautas no tardaron en opinar. (Captura de pantalla: X)

Recientemente en un concierto en Ezequiel Montes, Querétaro, Nodal pausó el show para dirigirse directamente al público con un discurso en el que mezcló gratitud, dolor y desafío. La escena grabada por los presentes se viralizó en redes sociales.

“Todo puede salir mal en un evento, pero lo único que es real es esto, la energía y vernos frente a frente y disfrutar cada canción”, dijo el intérprete desde el escenario. Luego fue más lejos: “Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes“.

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El momento más tenso llegó cuando abordó la traición de quienes lo rodean. “Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, soltó ante una multitud con un rostro que reflejó desánimo.

La respuesta a sus detractores no tardó. Con la voz cargada, el sonorense lanzó una declaración que sus seguidores tomaron como un golpe directo a quienes lo atacan en redes: “Ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón. Sí duele eso, la verdad”.

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En segundos cambió su semblante y cerró con una advertencia: “A mí ya no me tumba nadie ni nada en esta vida. Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”. Luego preguntó al público: “A ver si tengo un poco de magia todavía”.

El cantante confesó que su nombre, su imagen y su música ya no le pertenecen. Sus palabras desataron una ola de reacciones en redes sociales. (Christian Nodal / Facebook)

En redes sociales, la reacción se dividió. Parte de los internautas lo criticó por ventilar sus conflictos personales en un escenario y señalaron la situación que enfrenta con su hija Inti; otros salieron en su defensa y señalaron que sus palabras reflejan una situación de explotación dentro de su propia industria familiar.

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El cantante cerró con una frase que sintetizó su postura ante todo lo ocurrido: "Gracias a Dios a mí me pueden poner donde quieran“.

Así reaccionaron los usuarios en redes sociales al discurso de Nodal

“Así es las amistades te fallan como lo hizo Angela”

“Inti, esas palabras son para ti”

“Aquí no hay ningún pobrecito”

“Ahora resulta que nada es de él”

“¿Apoco tiene corazón?”

“Te olvidaste que también tienes hija”

“Te fallaron porque no eres honesto”

“¿Así o más falso?"

“El talento no se cancela”