México

“¿Cuál es la razón?”: David Byrne lanza su nueva canción con Natalia Lafourcade

El exlíder de Talking Heads une talento con la cantante mexicana para transformar su canción en una cumbia

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David Byrne
La colaboración entre el líder de Talking Heads y la cantante mexicana convierte "What Is the Reason for It?" en una cumbia con metales producida por Camilo Lara. (Facebook David Byrne / Facebook Natalia Lafourcade)

David Byrne y Natalia Lafourcade unen sus voces en “¿Cuál Es La Razón?”, una cumbia producida por el Instituto Mexicano del Sonido que llega acompañada del anuncio de tres fechas del músico estadounidense en México este verano.

La canción es una versión en español de “What Is the Reason for It?”, tema del más reciente álbum de Byrne, Who Is The Sky?. En el original, la voz femenina pertenece a Hayley Williams; en esta nueva versión, Lafourcade además de cantar, también escribió letras propias para los versos en español, sin traducir el texto del inglés.

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El proyecto nació de una observación que varios oyentes hicieron al escuchar el arreglo de Ghost Train Orchestra: que la canción “tiene un ritmo mexicano”. Byrne contactó entonces a Camilo Lara, fundador del Instituto Mexicano del Sonido, a quien conoce desde hace años, para que hiciera un remix. El resultado es una cumbia con metales que Lara construyó a partir de esa intuición colectiva.

La canción es una nueva versión de "What Is the Reason for It?", del álbum Who Is The Sky?, y llega acompañada del anuncio de tres fechas en México. REUTERS/Eric Gaillard
La canción es una nueva versión de "What Is the Reason for It?", del álbum Who Is The Sky?, y llega acompañada del anuncio de tres fechas en México. REUTERS/Eric Gaillard

Byrne explicó en sus redes sociales el origen del género elegido: “La cumbia es un ritmo que nació en la comunidad afrocolombiana y después se expandió y transformó en toda América Latina; es imposible no bailar cuando suena”. El músico agregó que él y su banda habían visto recientemente a una banda de cumbia en Nueva Orleans.

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Natalia Lafourcade escribió letras nuevas para la versión en español

La elección de la cantante mexicana no fue casual. Byrne la describió como una de sus artistas favoritas en el mundo y relató que tuvo la oportunidad de acompañarla en su concierto en el Carnegie Hall de Nueva York. Fue a partir de ese encuentro que le propuso participar en el proyecto.

Lafourcade aceptó y fue más allá de lo que se le pedía: en lugar de traducir los versos del inglés, compuso letras completamente nuevas en español. “Hermoso. ¡Otro sueño hecho realidad!”, escribió Byrne al anunciar el lanzamiento.

David Byrne regresa a México en septiembre de 2026. (Ocesa)
David Byrne regresa a México en septiembre de 2026. (Ocesa)

David Byrne visitará tres ciudades mexicanas en 2026

El lanzamiento coincide con el anuncio de una serie de presentaciones en México. Byrne actuará en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, el Auditorio Telmex de Guadalajara y el Escenario GNP de Monterrey, todas programadas para este verano.

La gira llega tras una temporada de presentaciones en vivo que incluyó una actuación en el festival Coachella y que fue recibida como uno de los eventos musicales del año.

  • Ciudad de México: Teatro Metropólitan 4 y 5 de septiembre
  • Guadalajara: Auditorio Telmex 08 de septiembre
  • Monterrey: Escenario GNP Seguros 10 de septiembre

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