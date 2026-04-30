México

Detienen en Venezuela a presunta feminicida de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco

Autoridades mexicanas iniciarán el proceso de extradición de Erika María N

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Autoriades de la Fiscalía de la CDMX confirmaron que detuvieron a Erika María Guadalupe N por el feminicidio de exreina de belleza (Foto: Redes sociales Carolina Flores)
Autoriades de la Fiscalía de la CDMX confirmaron que detuvieron a Erika María Guadalupe N por el feminicidio de exreina de belleza (Foto: Redes sociales Carolina Flores)

La presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido en la colonia Polanco de la Ciudad de México, fue detenida este miércoles 29 de abril en Venezuela, luego de que autoridades mexicanas solicitaran la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización y captura.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la detención de Erika María Guadalupe N fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional activados por la Fiscalía General de la República (FGR), que permitieron ubicarla fuera del país tras varios días prófuga.

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El caso, que ha generado indignación social y cobertura internacional, se remonta al pasado 15 de abril, cuando Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio en Polanco.

La joven, originaria de Baja California, era conocida por haber sido reina de belleza y por su presencia en redes sociales.

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Un crimen que estremeció al país

Pantalla de computadora mostrando un artículo de noticias en español con titulares sobre un feminicidio, una foto de Erika María Guadalupe y una ilustración de Carolina Flores.
Erika María Guadalupe “N”, suegra de Carolina Flores, era buscada por el feminicidio de la exreina de belleza en Polanco, Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones señalan que la agresión ocurrió al interior del departamento que compartía con su esposo y su bebé de apenas ocho meses de edad. Según reportes, el ataque fue perpetrado con arma de fuego presuntamente por su suegra, Erika “N”, quien posteriormente huyó del lugar.

El feminicidio quedó registrado parcialmente en cámaras de seguridad del domicilio, lo que incrementó la presión pública para esclarecer los hechos y detener a la responsable.

Además, la denuncia del crimen se realizó un día después, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación de las personas presentes y posibles omisiones en la reacción inmediata ante el ataque.

Ficha roja y detención internacional

(Interpol)
(Interpol)

Tras confirmarse la identidad de la presunta agresora, la FGR solicitó el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para emitir una ficha roja, instrumento que permite la búsqueda y detención de personas en más de 190 países.

Gracias a esta alerta internacional, las autoridades lograron ubicar a Herrera Coriand en Venezuela, donde finalmente fue detenida. Ahora, el siguiente paso será iniciar formalmente el proceso de extradición para que enfrente la justicia en México.

Fuentes oficiales indicaron que la FGR deberá notificar a las autoridades capitalinas para coordinar los trámites diplomáticos correspondientes, los cuales pueden prolongarse dependiendo de los acuerdos bilaterales y procedimientos legales entre ambos países.

Investigación en curso

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras se analizan todas las circunstancias que rodearon el caso, incluidas las relaciones familiares y los antecedentes de conflicto entre la víctima y la presunta agresora.

Carolina Flores Gómez no solo destacaba por su participación en certámenes de belleza, sino también por su vida como madre reciente. Su asesinato ocurrió en presencia de su hijo menor, lo que ha generado una profunda indignación social.

Con la detención de la presunta feminicida, las autoridades mexicanas dan un paso importante en este caso mediático; sin embargo, el proceso legal apenas comienza y será clave para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

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