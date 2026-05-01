México

Sheinbaum niega estar “entre la espada y la pared” por señalamientos de EEUU contra Rocha Moya

La presidenta arremetió de nuevo contra la oposición tras las críticas por solicitar pruebas contra el gobernador de Sinaloa

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Sheinbaum dijo que se siente "fuerte, sólida y segura". | Presidencia
Sheinbaum dijo que se siente "fuerte, sólida y segura". | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no está “entre la espada y la pared” por la acuasaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las críticas de la oposición por la solicitud de detención y extradición.

En su conferencia mañanera, la mandataria aseguró que incluso “está fuerte, sólida y muy segura”

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“Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy. Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía”, dijo.

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