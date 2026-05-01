Captan homenaje al ‘R1′, hijo del ‘Tío Lako’ del CJNG, en fiesta patronal de Tanhuato, Michoacán

Hacen supuesto homenaje al R1 en fiesta patronal de Tanhuato. (Capturas de pantalla/@HEARST_BB)

Un castillo pirotécnico con las siglas “R1” y “Mando R” —en referencia a Rubén Guerrero Valadez— encendió la polémica en Tanhuato, Michoacán, durante las fiestas patronales. El espectáculo, registrado la noche del 27 de abril en la plaza principal, habría sido un presunto homenaje de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a su hijo fallecido hace un par de meses.

Los videos del evento han circulado en plataformas como TikTok, en donde se muestra la estructura pirotécnica y los juegos artificiales desplegados frente a la capilla de Santo Cristo Milagroso, en el corazón de Tanhuato.

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Las imágenes capturan el momento en que se encienden las letras alusivas a “El R1” y “Mando R”, mientras la multitud observa. Dichos clips fueron musicalizados con el narcocorrido “R1″ de Grupo Recluta y Los Chavalos de la Sierra.

Durante las fiestas patronales de Tanhuato, Michoacán, fue captado un castillo pirotécnico con las siglas “R1” y “Mando R” en la plaza principal. El espectáculo habría sido un homenaje a Rubén Guerrero Valadez, presunto líder criminal, frente a decenas de asistentes. (Redes sociales)

Los festejos forman parte de una tradición local que, según la Secretaría de Turismo de Michoacán, atrae cada año a por lo menos 30 mil personas y genera una derrama económica estimada en 15 millones de pesos por turismo religioso y popular.

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La fiesta principal en Tanhuato gira en torno al Santo Cristo Milagroso, cuya celebración central es el 3 de mayo. Las actividades arrancaron el 23 de abril y se extienden hasta el 4 de mayo, con peregrinaciones, verbenas populares, pirotecnia, la develación de nuevas letras monumentales y eventos musicales.

Entre los eventos destacados de este año, está la presentación del 2 de mayo de Luis R. Conriquez, artista conocido por interpretar corridos dedicados a figuras del crimen organizado, incluido “El R1” con su canción “Por clave El R1″.

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Qué se sabe de la muerte de “El R1”

Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, hijo de “El Tío Lako” y señalado como integrante del CJNG, habría muerto. (Redes sociales/Capturas de pantalla)

Rubén Guerrero Valadez, conocido como “El R1” o “Mando R”, era hijo directo de Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako, y señalado como líder de la facción “Los Guerreros” del CJNG.

La supuesta muerte de “El R1” fue reportada en su momento por medios locales y periodistas como Carlos Loret de Mola, quienes citaron fuentes de primer nivel para afirmar que el fallecimiento de este sujeto ocurrió durante un operativo federal el mismo día que también falleció Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el pasado 23 de febrero.

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Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente la baja, en redes sociales circularon imágenes del funeral de “El R1”. Los videos mostraban una sala de velación, arreglos florales y dedicatorias de miembros del CJNG, así como mensajes de luto con autos de lujo y símbolos alusivos al grupo criminal.

Supuesta hija de Heraclio Guerrero, "Tío Lako", líder de "Los Guerreros", que lidera al CJNG en Michoacán. (Foto: HEARST_BB/@war_noir)

Existen versiones que señalan que Rubén Guerrero habría sido herido de bala en la axila durante un enfrentamiento en Atotonilco el Alto, para luego ser trasladado a una clínica en Arandas, donde falleció antes de recibir atención médica.

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La familia Guerrero mantiene vínculos históricos con el narcotráfico, el robo de ganado, la extorsión, el secuestro y el despojo de tierras. Entre sus integrantes figuran otros hijos del “Tío Lako”, como “El R2”, “El J1” y Nicole Guerrero.

Esta no es la primera vez que esta familia ostenta su poder con celebraciones, pues anteriormente se hizo viral la fiesta de XV años de la hija del Tío Lako, más recientemente este año se vio a su grupo de sicarios repartiendo juguetes el 6 de enero.

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El CJNG y las fiestas patronales

Apenas en enero de este año, autoridades estatales y federales aseguraron fuegos pirotécnicos que iban a utilizarse durante las fiestas patronales en la localidad de Tinaja de Vargas, también en el municipio de Tanhuato.

Con gallos, pirotecnia y narcocorridos, rinden homenaje a El Mencho, líder del CJNG, en Tinaja de Vargas, Michoacán. (X/ @LatamObscuro y @All_Source_News)

El aseguramiento se realizó luego de que las figuras de pirotecnia hacían alusión directa a Nemesio Oseguera Cervantes, así como a otros líderes de la región.

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En la misma localidad, en enero de 2025, se realizó una fiesta conocida como El Mencho Fest, donde pobladores organizaron un homenaje público al líder del CJNG. En esa ocasión, el evento incluyó música en vivo, fuegos artificiales con motivos alusivos al grupo criminal y lonas con imágenes de sus líderes.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que la agrupación musical Charanda Band tocó en el escenario principal, mientras sonaba de fondo la canción “El Del Palenque” de Los Alegres del Barranco, que tiene referencias explícitas a dicho grupo criminal.

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