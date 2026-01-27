Batido de amaranto con plátano: una bebida ideal para aumentar masa muscular y fortalecer los huesos fácilmente

La pérdida de masa muscular o sarcopenia es un proceso fisiológico que comienza alrededor de los 30 años y aumenta de manera progresiva conforme al estilito de vida de cada persona.
Por esa razón, es muy importante mantener una alimentación saludable y realizar actividad física.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de enero
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: se reporta incendio de vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México
Resultados sorteo Chispazo: números ganadores del lunes 26 de enero del 2026
Descubra aquí los dígitos afortunados de la última jugada, dados a conocer por la Lotería Nacional
Flor de jamaica: beneficios medicinales y su papel clave en la cocina mexicana
Más allá de su sabor intenso, este ingrediente tradicional destaca por sus aportes nutricionales, usos versátiles y respaldo de instituciones especializadas
‘La Mañanera’ de hoy 27 de enero | En vivo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia
MÁS NOTICIAS