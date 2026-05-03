A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

La carrera tuvo que adelantarse tres horas debido a los pronósticos de lluvia que hay para este domingo en la Florida. (REUTERS/Issei Kato)

La Fórmula 1 modificó el horario del Gran Premio de Miami, programado para este domingo 3 de mayo, adelantando la largada a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) debido al pronóstico de tormentas eléctricas, según anunció la FIA en un comunicado oficial.

Esta decisión se tomó tras evaluar que el pronóstico meteorológico anticipa lluvias intensas y riesgo de descargas eléctricas en el horario original de la carrera. El consenso se alcanzó en una consulta entre la FIA, la organización de la F1 y el promotor del evento en Miami.

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Cuál es la normativa en Miami ante cualquier riesgo de lluvia

Cualquier evento público debe suspenderse en caso de haber riesgo por tormenta eléctrica. (Prensa Nicolás Varrone - VAR)

De acuerdo con la normativa vigente en Florida, cualquier evento público al aire libre debe suspenderse ante el peligro de tormenta eléctrica para evitar accidentes por rayos.

El inicio de la carrera estaba pactado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México), pero la preocupación por la seguridad de los pilotos y el riesgo de que el espectáculo se viera afectado obligaron al ajuste del cronograma.

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Por ello, la Fórmula 1 al tener una reunión con los diferentes jefes de equipo emitió el siguiente mensaje:

“Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”.

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Cuál será la parrilla de salida para este domingo

El piloto mexicano largará en la posición en el Gran Premio de Miami. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

La parrilla de salida para el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1, definida tras la clasificación del sábado, coloca a Andrea Kimi Antonelli en la pole position, con un emocionante desafío por delante en la carrera principal de este domingo, que inicia a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), luego de una sesión intensa en la sprint del sábado:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

Con esto, el mexicano buscará remontar posiciones y por lo menos terminar la carrera delante de su compañero de equipo.

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