México Deportes

Rayadas y América se convierten en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Este domingo Toluca, Tigres, Chivas y Pachuca definen a los últimos dos invitados a la siguiente fase del torneo

Guardar
Este domingo Toluca, Tigres, Chivas y Pachuca definen a los últimos dos invitados a la siguiente fase del torneo. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
Este domingo Toluca, Tigres, Chivas y Pachuca definen a los últimos dos invitados a la siguiente fase del torneo. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Este sábado 1 de mayo se conocieron los primeros dos equipos clasificados a las semifinales de la Liga MX Femenil, en una jornada donde las emociones estuvieron presentes hasta los últimos minutos.

Las Rayadas de Monterrey impusieron su dominio absoluto con una goleada de 4-0 sobre Cruz Azul, reafirmando por qué lideraron la tabla general durante gran parte de la temporada, hasta caer en la última jornada ante Tigres.

PUBLICIDAD

Por su parte, América aseguró su lugar en las semifinales al vencer 3-2 a Bravas de Juárez en un partido con drama hasta los últimos minutos.

América sufre contra Bravas

Las Águilas sufrieron pero vencieron a las Bravas de Juárez en los cuartos de final.(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
Las Águilas sufrieron pero vencieron a las Bravas de Juárez en los cuartos de final.(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

En el papel, esta serie parecía la más dispareja, ya que enfrentaba al primer lugar contra el octavo. Tras un empate 1-1 en la ida, las Águilas llegaban como claras favoritas para avanzar en casa ante Bravas de Juárez.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las fronterizas sorprendieron al minuto 22, Aisha Solórzano abrió el marcador, capitalizando una mala salida de Sandra Paños y un tropiezo en la zaga azulcrema para empujar el balón a las redes.

A poco tiempo del descanso, el panorama pintaba complicado para América, pero vino una desconcentración de Yunaira López que derivó en una expulsión, dejando a su equipo con diez jugadoras en cancha.

Por si eso fuera poco, una infracción sobre Scarlett Camberos en el área provocó un penal, el cual fue bien ejecutado por Irene Guerrero al minuto 42 para volver a empatar el marcador global, resultado que momentáneamente le daba el pase al cuadro azulcrema.

Con superioridad numérica, las azulcremas parecieron tomar control en la cancha, pero un cabezazo de Aurélie Kaci al 57′ tras un tiro libre le devolvió la ventaja a Bravas.

El rendimiento del América mejoró desde la entrada de Sarah Luebbert, quien ingresó para darle una idea diferente a la ofensiva azulcrema y fue ella quien asistió a Scarlett Camberos al 72 para igualar el marcador.

Finalmente, Irene Guerrero le dio la victoria y el pase a semifinales a las de Coapa con un disparo, el cual se desvió en la defensa para ingresar al fondo de las redes.

Rayadas golea a Cruz Azul

El equipo regiomontano le pasó por encima a Cruz Azul para avanzar a la siguiente ronda. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
El equipo regiomontano le pasó por encima a Cruz Azul para avanzar a la siguiente ronda. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Las Rayadas de Monterrey llegaron a esta eliminatoria con la ilusión intacta de una gran temporada, donde se mantuvieron en la cima de la clasificación durante gran parte del torneo, pero una goleada en el Clásico Regio ante Tigres en la última jornada les impidió ser líderes generales.

A pesar de que Cruz Azul no partía como favorita al título, venía de hacer historia la temporada pasada al clasificar a las semifinales por primera vez desde la creación de la Liga MX Femenil y de la mano de figuras como Aerial Chavarin y Leghanne Robe, buscaban repetir la hazaña.

Tras un partido de ida parejo que terminó 1-1, la serie se mudó al Gigante de Acero, donde el cuadro regiomontano demostró por qué fue líder durante muchas jornadas y aplastó a la Máquina con una goleada contundente de 4-0 gracias a una gran actuación de la española Lucía García que brilló con un hat-trick.

Quiénes podrían ser sus rivales en la siguiente ronda

La tapatía se coronó como la mayor artillera del rebaño en categoría femenil y varonil.
Existe la posibilidad de tener Clásico Nacional en semifinales. (TW Chivas Femenil)

En caso de que Toluca logre eliminar a Tigres Femenil, en automático estaría siendo el rival de América en las semifinales y bajo ese escenario, el vencedor de Pachuca contra Chivas se enfrentaría a Rayadas de Monterrey.

Sin embargo, si las Amazonas le pegan a Toluca, las Águilas se medirán al ganador de la serie entre Tuzas y Guadalajara, con un posible cruce de Clásico Nacional en semifinales.

Temas Relacionados

RayadasClub AméricaLiga Mx FemenilFutbol femenilmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

El nadador consiguió la mejor actuación para un mexicano en la historia de la disciplina, reflejo del crecimiento que ha tenido el país en deportes donde antes no solía figurar

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

La carrera tuvo que adelantarse tres horas debido a los pronósticos de lluvia que hay para este domingo en la Florida

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

Cruz Azul sobrevive al susto y vence 3-2 al Atlas en la ida de cuartos

El equipo capitalino dejó escapar una ventaja de dos goles, pero un doblete de Christian Ebere le dio el triunfo

Cruz Azul sobrevive al susto y vence 3-2 al Atlas en la ida de cuartos

¡Un Monstro! David Benavidez noquea al Zurdo Ramírez en el sexto asalto y es nuevo campeón de peso crucero

El Zurdo perdió sus dos campeonatos mundiales ante un Benavidez que subió una división de peso

¡Un Monstro! David Benavidez noquea al Zurdo Ramírez en el sexto asalto y es nuevo campeón de peso crucero

Captan a Sam Darnold, quarterback de Seahwaks, en Monterrey"

El campeón del Super Bowl fue visto recientemente en tierras regiomontanas

Captan a Sam Darnold, quarterback de Seahwaks, en Monterrey"
MÁS NOTICIAS

NARCO

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo

Detienen en Valle de Bravo a presunto extorsionador ligado al esquema “gota a gota”

Procesan a Helmer “N”, alias “El Splinter”, colombiano dedicado al robo de casas lujosas en León, Guanajuato

Grecia Quiroz aclara pago de la defensa de escoltas por caso Carlos Manzo tras acusaciones de su cuñado

ENTRETENIMIENTO

Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a Chingu Amiga: todo sobre la propuesta viral en Oaxaca

Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a Chingu Amiga: todo sobre la propuesta viral en Oaxaca

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de “Tu falta de querer” de Mon Laferte

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

DEPORTES

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

Cruz Azul sobrevive al susto y vence 3-2 al Atlas en la ida de cuartos

¡Un Monstro! David Benavidez noquea al Zurdo Ramírez en el sexto asalto y es nuevo campeón de peso crucero

Captan a Sam Darnold, quarterback de Seahwaks, en Monterrey"