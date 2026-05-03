Rayadas y América se convierten en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Este domingo Toluca, Tigres, Chivas y Pachuca definen a los últimos dos invitados a la siguiente fase del torneo. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Este sábado 1 de mayo se conocieron los primeros dos equipos clasificados a las semifinales de la Liga MX Femenil, en una jornada donde las emociones estuvieron presentes hasta los últimos minutos.

Las Rayadas de Monterrey impusieron su dominio absoluto con una goleada de 4-0 sobre Cruz Azul, reafirmando por qué lideraron la tabla general durante gran parte de la temporada, hasta caer en la última jornada ante Tigres.

PUBLICIDAD

Por su parte, América aseguró su lugar en las semifinales al vencer 3-2 a Bravas de Juárez en un partido con drama hasta los últimos minutos.

América sufre contra Bravas

Las Águilas sufrieron pero vencieron a las Bravas de Juárez en los cuartos de final.(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

En el papel, esta serie parecía la más dispareja, ya que enfrentaba al primer lugar contra el octavo. Tras un empate 1-1 en la ida, las Águilas llegaban como claras favoritas para avanzar en casa ante Bravas de Juárez.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las fronterizas sorprendieron al minuto 22, Aisha Solórzano abrió el marcador, capitalizando una mala salida de Sandra Paños y un tropiezo en la zaga azulcrema para empujar el balón a las redes.

A poco tiempo del descanso, el panorama pintaba complicado para América, pero vino una desconcentración de Yunaira López que derivó en una expulsión, dejando a su equipo con diez jugadoras en cancha.

PUBLICIDAD

Por si eso fuera poco, una infracción sobre Scarlett Camberos en el área provocó un penal, el cual fue bien ejecutado por Irene Guerrero al minuto 42 para volver a empatar el marcador global, resultado que momentáneamente le daba el pase al cuadro azulcrema.

Con superioridad numérica, las azulcremas parecieron tomar control en la cancha, pero un cabezazo de Aurélie Kaci al 57′ tras un tiro libre le devolvió la ventaja a Bravas.

PUBLICIDAD

El rendimiento del América mejoró desde la entrada de Sarah Luebbert, quien ingresó para darle una idea diferente a la ofensiva azulcrema y fue ella quien asistió a Scarlett Camberos al 72 para igualar el marcador.

Finalmente, Irene Guerrero le dio la victoria y el pase a semifinales a las de Coapa con un disparo, el cual se desvió en la defensa para ingresar al fondo de las redes.

PUBLICIDAD

Rayadas golea a Cruz Azul

El equipo regiomontano le pasó por encima a Cruz Azul para avanzar a la siguiente ronda. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Las Rayadas de Monterrey llegaron a esta eliminatoria con la ilusión intacta de una gran temporada, donde se mantuvieron en la cima de la clasificación durante gran parte del torneo, pero una goleada en el Clásico Regio ante Tigres en la última jornada les impidió ser líderes generales.

A pesar de que Cruz Azul no partía como favorita al título, venía de hacer historia la temporada pasada al clasificar a las semifinales por primera vez desde la creación de la Liga MX Femenil y de la mano de figuras como Aerial Chavarin y Leghanne Robe, buscaban repetir la hazaña.

PUBLICIDAD

Tras un partido de ida parejo que terminó 1-1, la serie se mudó al Gigante de Acero, donde el cuadro regiomontano demostró por qué fue líder durante muchas jornadas y aplastó a la Máquina con una goleada contundente de 4-0 gracias a una gran actuación de la española Lucía García que brilló con un hat-trick.

Quiénes podrían ser sus rivales en la siguiente ronda

Existe la posibilidad de tener Clásico Nacional en semifinales. (TW Chivas Femenil)

En caso de que Toluca logre eliminar a Tigres Femenil, en automático estaría siendo el rival de América en las semifinales y bajo ese escenario, el vencedor de Pachuca contra Chivas se enfrentaría a Rayadas de Monterrey.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si las Amazonas le pegan a Toluca, las Águilas se medirán al ganador de la serie entre Tuzas y Guadalajara, con un posible cruce de Clásico Nacional en semifinales.