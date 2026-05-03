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Muévete en Bici hoy: ¡actívate con un paseo dominical para recibir mayo! Mapa y actividades

Con un circuito amplio, actividades gratuitas y espacios para toda la familia, este es uno de los planes favoritos de los capitalinos para iniciar el mes con energía

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El Muévete en Bici CDMX no solo es un recorrido, también incluye diversas actividades gratuitas para todas las edades. Foto: @MIBiciCDMX
El Muévete en Bici CDMX no solo es un recorrido, también incluye diversas actividades gratuitas para todas las edades. Foto: @MIBiciCDMX

Arranca mayo y la mejor forma de darle la bienvenida es sobre dos ruedas. Este domingo 3 de mayo, el Muévete en Bici CDMX regresa con su tradicional paseo dominical, una oportunidad perfecta para activarte, disfrutar del aire libre y recorrer la ciudad sin autos.

Con un circuito amplio, actividades gratuitas y espacios para toda la familia, el paseo dominical Muévete en Bici se consolida como uno de los planes favoritos de los capitalinos para iniciar el mes con energía.

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¿Cuál es el horario del Muévete en Bici hoy?

Muévete en Bici CDMX arrancó a las 08:00 y terminará a las 14:00 horas, horario en el que diversas vialidades de la capital estarán cerradas al tránsito vehicular para dar paso a bicicletas, patines y peatones.

La participación es completamente gratuita y puedes incorporarte en cualquier punto del recorrido.

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ciclistas CDMX (Foto: Cuartoscuro)
ciclistas CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Mapa y rutas del Muévete en Bici CDMX

Para este domingo, el circuito del Muévete en Bici alcanza aproximadamente 61 kilómetros, conectando distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de México. Entre las principales vialidades incluidas en la ruta destacan:

  • Paseo de la Reforma
  • Calzada de Guadalupe
  • Condesa
  • División del Norte
  • Patriotismo
  • Eje 7 Sur (Félix Cuevas)
  • Centro Histórico
  • Eje 2 Norte
  • Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo)
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El recorrido atraviesa varias alcaldías como Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyoacán, permitiendo disfrutar de distintos paisajes urbanos en un mismo trayecto.

Además, a lo largo del circuito se instalarán puntos de atención con servicios gratuitos como:

  • Servicio médico
  • Sanitarios
  • Servicio mecánico para bicicletas
  • Módulos de Locatel
  • Escuela vial y préstamo de bicicletas

Talleres y actividades durante el paseo

El Muévete en Bici CDMX no solo es un recorrido, también incluye diversas actividades gratuitas para todas las edades.

Durante la jornada podrás encontrar: biciescuela, paseos para personas con discapacidad visual, actividades del INJUVE y escuela vial de la SSC.

Estos espacios buscan fomentar la movilidad segura, incluyente y recreativa en la ciudad.

¡Aprende a andar en bici gratis!

Uno de los espacios más concurridos del Muévete en Bici es la Biciescuela Dominical, donde personas de todas las edades pueden aprender a andar en bicicleta o perfeccionar sus habilidades.

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Este programa ofrece préstamo gratuito de bicicleta y casco (solo durante la actividad) y se realiza en distintos puntos:

De 09:00 a 13:00 horas

  • Zona Poniente Reforma La Diana – Glorieta de la Diana Cazadora, alcaldía Cuauhtémoc
  • Zona Norte La Villa – Calzada de Guadalupe y Av. Río Blanco, Gustavo A. Madero
  • Zona Sur Zapata – Eje 7 Sur Félix Cuevas, Benito Juárez
  • Zona Centro Reforma El Caballito – Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente

De 10:00 a 14:00 horas

  • Utopía Meyehualco, en Iztapalapa

Entre los talleres que se imparten en la Biciescuela Dominical destacan:

  • Bici balance (para niñas y niños desde los 3 años)
  • Aprender a andar en bicicleta
  • Habilidades y destreza en la bici
  • Curso de ciclismo urbano
  • Mecánica básica para bicicleta

Recomendaciones para disfrutar el paseo dominical

Para disfrutar al máximo el Muévete en Bici CDMX hoy 3 de mayo, es importante seguir algunas recomendaciones básicas de seguridad.

Entre las principales destacan:

  • Circular por el carril de extrema izquierda en las vialidades del recorrido
  • Si vas despacio, con menores o mascotas, mantente pegado a la banqueta
  • Respetar semáforos y cruces peatonales
  • Seguir las indicaciones del personal operativo
  • Mantener una convivencia respetuosa con otros participantes

El paseo dominical Muévete en Bici CDMX es una excelente oportunidad para comenzar mayo de forma activa, disfrutar la ciudad desde otra perspectiva y sumarte a una de las iniciativas de movilidad más importantes de la capital.

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