Procesan a Helmer “N”, alias “El Splinter”, colombiano dedicado al robo de casas lujosas en León, Guanajuato

El Splinter es de nacionalidad colombiana – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este sábado 2 de mayo la detención y posterior vinculación a proceso de Helmer “N”, alias “El Splinter”, tras una investigación que lo señaló por presuntos robos en casas lujosas de León.

El sujeto, de nacionalidad colombiana, se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas sobre su posible relación con hechos delictivos en otras zonas.

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Según reportes oficiales, el caso atrajo la atención de las autoridades por el perfil del detenido, considerado objetivo prioritario en la estrategia de seguridad estatal.

Entre las actividades criminales de Elmer "N" estaría el robo de relojes de lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia reportó que el modus operandi habría sido replicado por el imputado en su país de origen, lo que abre líneas de colaboración internacional.

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Las investigaciones permitieron identificar que Helmer “N” operaba principalmente en colonias como León Moderno y Arbide, donde sustraía objetos de alto valor, entre ellos joyas, relojes de lujo y efectivo.

El trabajo de inteligencia y la recopilación de imágenes de vigilancia resultaron clave para ubicar al presunto responsable y documentar su actividad delictiva.

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El análisis forense fue decisivo para ubicar a “El Splinter”

El equipo de investigación criminal de la Fiscalía revisó horas de videograbaciones obtenidas en residencias afectadas. Los peritajes permitieron identificar patrones de ingreso y salida, así como la selección de objetivos con vigilancia mínima y acceso a objetos de alto valor económico.

Fotografía de Helmer "N" tras su captura. Crédito: FGE Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato señaló que la detención de Helmer “N” representa un avance en la estrategia para contener delitos patrimoniales en zonas de alta plusvalía.

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Las autoridades mantienen abiertas otras carpetas de investigación para determinar la posible participación del detenido en más robos, tanto en León como en otras entidades y hasta países.

Un juez determinó la vinculación a proceso luego de que la Fiscalía presentara pruebas que incluyen análisis forense de videograbaciones y testimonios de afectados.

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Casos similares en el país

En las últimas semanas, autoridades de la Ciudad de México también reportaron la captura de una persona extranjera relacionada con robos a viviendas de alto valor.

Se trata de Karent Carolina, ciudadana colombiana de 41 años, quien fue detenida en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, tras labores de inteligencia que permitieron ubicarla después de haber recuperado su libertad meses antes.

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Karent Carolina, de 41 años, fue detenida de nueva cuenta acusada de pertenecer a una banda que roba casas en CDMX y Edomex Foto: SSC CDMX

La investigación señala que la mujer estaría vinculada a un asalto registrado en Azcapotzalco el 16 de febrero, donde una víctima fue despojada de sus pertenencias y los responsables huyeron en un vehículo.

Karent Carolina, según las autoridades, formaba parte de una banda dedicada al robo de casas en la capital y el Estado de México.

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Actualmente, permanece bajo custodia en un penal de Iztapalapa, mientras se investiga su posible implicación en otros hechos similares en la región.

La presencia de grupos internacionales especializados en este tipo de delitos representa un reto para las autoridades, que buscan frenar la operación de bandas dedicadas al saqueo de viviendas en zonas urbanas del país.

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