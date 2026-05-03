México

Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a Chingu Amiga: todo sobre la propuesta viral en Oaxaca

La creadora de contenido surcoreana compartió el momento en sus plataformas digitales

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Chingu
Desde sus primeros días en México, la youtuber asiática comenzó una relación con un mexicano. foto: Jovani Pérez

Sujin Kim, conocida como Chingu Amiga en redes sociales, recibió una propuesta de matrimonio inesperada en Oaxaca por parte de su pareja, Rodrigo Vázquez.

La creadora de contenido surcoreana compartió el momento en sus plataformas digitales, donde detalló la sorpresa y la emoción que vivió durante la pedida de mano.

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“Pasó algo que jamás imaginé: mi Rodri me pidió matrimonio y todavía no puedo creerlo… siento que estoy viviendo un sueño”, escribió Kim en sus redes.

El episodio, que rápidamente se viralizó, ocurrió mientras Chingu Amiga grababa contenido sobre tradiciones mexicanas de boda. Según narró la influencer, Rodrigo la acompañó a Oaxaca bajo el pretexto de organizar una entrevista con una wedding planner para conocer cómo se planea una boda y cómo se hace una pedida de mano tradicional en México. Lo que Kim no sospechaba era que ella sería la protagonista del evento.

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Rodrigo Vázquez: el ingeniero oaxaqueño detrás de la propuesta

Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta.
Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta. (IG Chingu Amiga)

Rodrigo Vázquez es originario de Oaxaca y actualmente reside en Monterrey. Se desempeña como ingeniero en biotecnología y se describe como una persona reservada, alejada del mundo del entretenimiento y de la vida pública. Vázquez y Kim iniciaron su relación en 2021, manteniendo su noviazgo en privado.

Aunque en algunas ocasiones bromeó sobre haber conocido a su pareja a través de una aplicación, Chingu Amiga aclaró que se conocieron mediante amigos en común.

El ingeniero ha sido un apoyo constante para la influencer surcoreana en sus proyectos en México, en particular en el desarrollo de su escuela de coreano. Pese a mantenerse fuera del foco mediático, ha acompañado a Kim en diferentes etapas de su carrera digital y personal.

Elementos tradicionales oaxaqueños en la pedida de mano

La propuesta de matrimonio incluyó una calenda, celebración típica de Oaxaca en la que participan músicos, bailarines y figuras tradicionales. Vázquez organizó el evento con la ayuda de familiares y amigos cercanos, quienes actuaron como cómplices para que la sorpresa se mantuviera hasta el último momento. En el video publicado por Kim, se observa a Rodrigo nervioso antes de entregar el anillo, arrodillándose frente a la influencer para hacer la pregunta decisiva.

“Desde que te conocí esta vida ha sido una aventura, estoy feliz de estar contigo, he aprendido demasiado. Transformas mi vida de formas increíbles. Estoy agradecido contigo, con tu familia. Me siento muy amado y bendecido. Estoy muy feliz. Y creo que quiero decirte que…”, expresó Vázquez antes de pedirle matrimonio a Kim.

Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta.
Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta. (IG Chingu Amiga)

La reacción de la creadora surcoreana quedó registrada en una frase: “Pero me hubieras dicho”, a lo que Rodrigo respondió: “Amor, las cosas pasan así en la vida”.

La respuesta emocional de Chingu Amiga

Después de la propuesta y ante la presencia de un grupo local y allegados a la pareja, Chingu Amiga aceptó emocionada y rompió en llanto. El momento concluyó con un abrazo entre ambos y la celebración de los presentes.

En la descripción del video, Kim relató: “Me tomó completamente por sorpresa”. Añadió que, aunque alguna vez imaginó cómo reaccionaría ante una propuesta, la realidad la sobrepasó: “Me quedé en shock, con el corazón a mil y sin poder procesar nada”.

La influencer concluyó: “Es una sensación que no puedo explicar con palabras… algo tan bonito, tan inesperado y tan especial. Nunca pensé que este momento llegaría así a mi vida, pero aquí estamos, viviendo uno de los días más felices que he tenido”.

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