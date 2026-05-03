¿Por qué estos alimentos pueden provocar la inflamación del hígado graso? Lo que no deberías comer

Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso, o esteatosis hepática, es una condición caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en las células hepáticas.

Diversos estudios y especialistas coinciden en que la alimentación desempeña un papel central en la aparición y progresión de esta enfermedad.

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Alimentos ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans, sodio y alcohol sobrecargan la función metabólica del hígado, favoreciendo la inflamación y el daño celular.

¿Por qué ciertos alimentos inflaman el hígado graso?

El consumo habitual de algunos productos acelera procesos negativos en el hígado. Las razones principales son:

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Exceso de grasa : Las grasas saturadas y trans se acumulan en el hígado, superando su capacidad de procesamiento y provocando inflamación.

Conversión de azúcares en grasa : El azúcar refinado y la fructosa se transforman en grasa dentro del hígado, agravando la esteatosis hepática.

Resistencia a la insulina : Alimentos refinados elevan la insulina, lo que fomenta la acumulación de lípidos.

Sobrecarga funcional y estrés oxidativo : Los productos ultraprocesados y con alto contenido de sodio aumentan la inflamación y la retención de líquidos, además de inducir estrés oxidativo, dañando las células hepáticas.

Efectos del alcohol: El alcohol impide la regeneración celular y empeora el pronóstico del hígado graso, pudiendo causar cirrosis.

¿Por qué ciertos alimentos inflaman el hígado graso? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que no deberías comer si tienes hígado graso

Especialistas en salud hepática, como la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos y la organización AARP, han identificado los alimentos que más afectan al hígado graso y dificultan su recuperación. En México, médicos hepatólogos coinciden con estas recomendaciones internacionales.

Principales alimentos a evitar

Azúcares añadidos y fructosa : Refrescos, jugos industriales, bebidas energizantes Miel, jarabe de maíz de alta fructosa, pasteles y dulces

Carbohidratos refinados : Pan blanco, pasta común, arroz blanco Harinas refinadas, repostería industrial

Alimentos fritos y grasosos : Comida rápida, empanadas, papas fritas Snacks procesados y alimentos precocinados

Carnes rojas y grasas : Cordero, vísceras (hígado, riñones) Embutidos, chorizo, carnes frías

Lácteos enteros : Quesos curados, mantequilla, nata, leche entera

Alimentos con exceso de sodio : Sopas enlatadas, comidas procesadas y embutidos

Alcohol : Todas las bebidas alcohólicas, incluidas cerveza, vino y destilados



Opinión de los expertos

La Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos y la AARP recomiendan eliminar estos alimentos de la dieta diaria para evitar la progresión del hígado graso y permitir la recuperación del órgano. Según el reporte de AARP, “la eliminación de azúcares y grasas procesadas es esencial para que el hígado recupere su función”.

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Además, expertos mexicanos en salud hepática sugieren que una dieta mediterránea, rica en fibra, grasas insaturadas y bajo contenido de azúcares, es la ruta ideal para revertir la esteatosis hepática.

Los alimentos que no deberías comer si tienes hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para proteger el hígado

Prioriza alimentos frescos, ricos en fibra y bajos en grasa saturada.

Prefiere grasas saludables (aceite de oliva, aguacate, pescado azul, nueces).

Mantén una hidratación adecuada.

Evita el consumo de ultraprocesados y reduce al mínimo la ingesta de sodio.

Elimina por completo el alcohol si tienes diagnóstico de hígado graso.

Modificar los hábitos alimenticios y eliminar los productos mencionados puede marcar una diferencia significativa en la salud hepática y la calidad de vida.

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