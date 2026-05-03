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Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

El nadador consiguió la mejor actuación para un mexicano en la historia de la disciplina, reflejo del crecimiento que ha tenido el país en deportes donde antes no solía figurar

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Atleta Mexicano
El nadador consiguió la mejor actuación para un mexicano en la historia de la disciplina, reflejo del crecimiento que ha tenido el país en deportes donde antes no solía figurar. (Foto: Reuters)

Paulo Strehlke hizo historia este sábado 1 de mayo al regalarle a México su primera medalla en una Copa del Mundo de Aguas Abiertas, en la prueba sprint de 3 km.

El especialista cruzó la meta con un tiempo de 6:01.70 minutos, apenas 1.30 segundos detrás del ganador, el húngaro David Betlehem (6:00.40), mientras que el bronce fue para el italiano Gregorio Paltrinieri.

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Con este resultado, Strehlke continúa su preparación de cara a lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y los Juegos Panamericanos en Lima 2027.

Cómo le fue a los mexicanos en otras pruebas

Fue el mejor mexicano dentro de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas. (REUTERS/Luisa Gonzalez)
Fue el mejor mexicano dentro de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas también trajo la actuación de otros mexicanos, donde en la prueba femenil de 10 kilómetros Yuritzi Salgado fue la mejor ubicada en la posición 51 con un tiempo de 2:06:29.30, mientras que Dalia Moreno finalizó en el lugar 54 con un marca de 2:07:05.00.

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Por su parte, dentro de la prueba de los 10 km para hombres, el mejor mexicano fue Diego Obele en la posición 61 con un registro de 2:00:49.60, mientras que Paulo Strehlke no corrió con la misma suerte que en la prueba sprint, ya que no logró terminar la competencia.

Trayectoria de Paulo Strehlke

El mexicano era el favorito para llevarse la prueba y no decepcionó durante su participación.
El nadador mexicano ya tiene el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. (IG Conade)

El nadador mexicano Paulo Strehlke acumula un amplio historial en competencias internacionales, incluyendo su participación en los Juegos Olímpicos.

En París 2024, finalizó en el puesto 12 de la prueba de 10 km en aguas abiertas varonil, con un tiempo de 1:56:28.4 horas, dentro de una carrera disputada en el Río Sena cerca del Puente Alejandro III.

Dicho resultado marcó la mejor actuación de un mexicano en la disciplina, superando el lugar 17 de Daniel Delgadillo en Beijing 2008.

Siguientes compromisos

El mexicano continúa su preparación de cara a lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (David Goldman/Pool via REUTERS)
El mexicano continúa su preparación de cara a lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (David Goldman/Pool via REUTERS)

El pasado 17 de agosto, Strehlke se impuso en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, en Paraguay, al ganar los 10 km con 1:50:01.5 horas.

Ese triunfo le aseguró el boleto a los Panamericanos de Lima 2027, donde aspira al podio tras colgarse el bronce en Santiago 2023.

Con ello, el nadador continúa su preparación de cara a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde apunta a mejorar el lugar conseguido en París.

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