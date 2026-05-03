En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

La obra se caracteriza por su realismo mágico, fusionando sucesos cotidianos con elementos sobrenaturales y una fuerte presencia femenina. (Prime Video)

La serie “La casa de los espíritus”, protagonizada por Alfonso Herrera, es una adaptación de una de las novelas más reconocidas de la literatura latinoamericana.

La historia original, escrita por Isabel Allende y publicada en 1982, explora la vida de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones en un país sudamericano marcado por transformaciones sociales y políticas profundas.

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La obra se caracteriza por su realismo mágico, fusionando sucesos cotidianos con elementos sobrenaturales y una fuerte presencia femenina.

El libro de Isabel Allende: trama y legado

El relato abarca varias décadas, mostrando cómo los acontecimientos personales se entrelazan con los sucesos de un país inspirado en Chile. (Isabel Allende Infobae/captura de pantalla)

“La casa de los espíritus” relata la historia de Esteban Trueba y su familia, abordando temas como el poder, la memoria, la espiritualidad y los cambios políticos.

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El relato abarca varias décadas, mostrando cómo los acontecimientos personales se entrelazan con los sucesos de un país inspirado en Chile.

La novela ha sido traducida a más de 40 idiomas y es considerada un referente de la narrativa latinoamericana contemporánea.

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El realismo mágico es un sello distintivo del libro, permitiendo que lo extraordinario forme parte de la vida diaria de los personajes, en especial de las mujeres de la familia.

La obra destaca por su profundidad emocional y su mirada crítica sobre la historia reciente de América Latina.

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Estreno y adaptación televisiva

Tráiler de la adaptación de la novela 'La Casa de los Espíritus' de Prime Video.

La nueva serie basada en el libro se estrenó el 29 de abril de 2026 en Prime Video.

La producción consta de ocho episodios y está disponible en más de 240 países.

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El rodaje se realizó íntegramente en Chile, con la participación directa de Isabel Allende como productora ejecutiva. El proyecto busca mantener la fidelidad al texto original y acercar la historia a una audiencia global.

La adaptación televisiva respeta la estructura multigeneracional de la novela y conserva su atmósfera de realismo mágico.

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El guion y la dirección estuvieron a cargo de un equipo internacional, lo que refuerza el caracter global de la serie.

Elenco internacional y producción

Las actrices de la serie 'La casa de los espíritus' se muestran en una escena intensa que capta la esencia del drama basado en la novela de Isabel Allende. (prensa Amazon MGM Studios)

El reparto principal está encabezado por Alfonso Herrera, quien interpreta a Esteban Trueba, el patriarca de la familia.

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Lo acompañan actrices y actores de diferentes países, como Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba, Sara Becker, Fernanda Urrejola y Rochi Hernández.

Esta diversidad de talentos aporta una dimensión multicultural al proyecto y refleja lo universal de los temas tratados en la novela.

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La producción cuenta con el respaldo de figuras reconocidas en la industria y se distingue por su apuesta visual y narrativa.

La ambientación en Chile permite recrear fielmente los escenarios descritos en la obra original, lo que le da solidez a la identidad latinoamericana de la historia.

Adaptación cinematográfica previa

La película contó con un elenco internacional encabezado por Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. (Cartel The House Of The Spirits IMDb)

En 1993, “La casa de los espíritus” fue adaptada al cine bajo la dirección de Bille August.

La película contó con un elenco internacional encabezado por Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas.

La versión cinematográfica llevó la historia de Isabel Allende a un público global y obtuvo reconocimiento en festivales internacionales, aunque generó debate por la elección de actores no latinoamericanos para los papeles principales.

Esta adaptación previa consolidó el interés por la obra y abrió camino a nuevas interpretaciones, como la reciente serie televisiva.

Impacto cultural y proyección

“La casa de los espíritus” ha tenido un impacto duradero en la literatura y la cultura popular.

Además de su nueva versión televisiva, la novela fue adaptada anteriormente al cine y ha sido objeto de análisis en múltiples contextos académicos.

La serie protagonizada por Alfonso Herrera representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran el universo creado por Isabel Allende y reflexionen sobre la memoria, la identidad y la historia latinoamericana.