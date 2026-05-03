Detienen en Valle de Bravo a presunto extorsionador ligado al esquema “gota a gota”

La Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México informa sobre la detención de un individuo presuntamente involucrado en el delito de extorsión "gota a gota". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable participación en los delitos de portación de arma prohibida y extorsión en la modalidad de cobro de intereses excesivos, en el municipio de Valle de Bravo.

La captura se realizó como parte de los trabajos de inteligencia y despliegues operativos estratégicos que mantiene la corporación para combatir delitos de alto impacto.

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De acuerdo con el reporte oficial, la acción tuvo lugar durante la implementación del operativo “Argos”, una estrategia enfocada en la contención de actividades ilícitas y la desarticulación de redes delictivas en distintas regiones del Estado de México.

Este dispositivo contempla patrullajes preventivos, atención a denuncias ciudadanas y revisiones en zonas consideradas prioritarias.

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Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la zona centro del municipio, cuando recibieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un individuo que alteraba el orden público. En atención al llamado, los uniformados se trasladaron de inmediato al punto señalado para verificar la situación.

Al arribar, los elementos de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características descritas en el reporte. Según la autoridad, al notar la presencia policial, el individuo intentó evadir a los agentes, lo que derivó en una breve persecución que concluyó metros adelante, donde finalmente fue interceptado.

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Tras identificarse como integrantes de la Policía Estatal, los oficiales solicitaron al sujeto realizar una inspección preventiva, a la cual accedió de manera voluntaria. Durante la revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud, así como dinero en efectivo, un teléfono celular y diversas tarjetas.

De acuerdo con las autoridades, dichos objetos estarían relacionados con un esquema de financiamiento ilegal conocido como “gota a gota”, el cual consiste en otorgar préstamos con intereses excesivos y métodos de cobro coercitivos. Este tipo de prácticas ha sido identificado como una modalidad de extorsión que afecta a comerciantes y ciudadanos, especialmente en zonas urbanas y turísticas.

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Ante el hallazgo de los indicios, los elementos procedieron a la detención de Héctor “N”, de 32 años de edad y de nacionalidad extranjera. Conforme al protocolo, se le informaron los derechos que la ley le otorga al momento de su aseguramiento.

Posteriormente, el detenido fue trasladado, junto con los objetos asegurados, a la Fiscalía Regional con sede en la demarcación, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas, con base en las pruebas recabadas.

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La SSEM reiteró que continuará reforzando las acciones operativas en coordinación con otras instancias de seguridad. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o ilícita, ya que la colaboración social es clave para fortalecer la seguridad en la entidad.

Este tipo de detenciones se enmarca en una estrategia más amplia para combatir esquemas de financiamiento ilegal como el “gota a gota”, que en los últimos años ha ganado presencia en diversas regiones del estado, generando preocupación entre autoridades y habitantes.

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