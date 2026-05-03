Convocan a jornadas de difusión de fichas de búsqueda en la CDMX junto a familias migrantes

Colectivos Hasta Encontrarles y la Red Regional de Familias Migrantes convocan a jornadas de pega de fichas de búsqueda en la Ciudad de México durante mayo de 2026.| Crédito: Cuartoscuro

Este domingo 3 de mayo, los colectivos Hasta Encontrarles y la Red Regional de Familias Migrantes iniciarán una jornada de difusión de fichas de búsqueda en diferentes zonas de la Ciudad de México. Invitan a personas solidarias a sumarse a la pega de fichas en cualquiera de las cuatro fechas programadas:

Domingo 3 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro Villa de Cortés (Línea 2, azul).

Martes 5 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro Garibaldi (Línea 8, verde).

Jueves 7 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro La Villa Basílica (Línea 6, roja).

Sábado 9 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro Tezonco (Línea 12, dorada).

“Las Madres llegaremos a la final”

En el contexto de la próxima inauguración del Mundial 2026, prevista para el 11 de junio, las madres buscadoras de distintos colectivos participarán en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia.

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El llamado se extiende a las familias de personas desaparecidas, colectivos y a la afición: “Este 10 de mayo no hay nada que festejar, porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil de la justicia”.

(Crédito: X(@FrayJuanLarios)

Las madres señalan que “el partido final es la verdad y el único trofeo que importa es que nuestros hijos e hijas regresen a casa. Por eso, hacemos un llamado urgente para que la afición se una a nuestro equipo.

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Necesitamos su aliento en las calles para ganar este marcador contra el olvido”. La cita para esta marcha será el domingo 10 de mayo a las 10:00 horas, con partida desde el Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

Jornada de pega de fichas de búsqueda en Jalisco

En Jalisco, otra de las ciudades sede del Mundial 2026 y con una crisis de personas desaparecidas persistente, el colectivo Luz de Esperanza realiza cada domingo jornadas de pega de cédulas de búsqueda.

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El colectivo Luz de Esperanza de Jalisco continúa cada domingo con jornadas de pega de cédulas de búsqueda para visibilizar la crisis de desaparecidos en esa entidad sede del Mundial 2026.| Crédito: Cuartoscuro

Este domingo 03 de mayo, la actividad se desarrollará en la Glorieta de las y los Desaparecidos desde las 9:30 horas, con entrega de juguetes a niñas y niños víctimas de la desaparición de familiares. Posteriormente, a las 12:30 horas, se llevará a cabo una cascarita por la justicia.

Estas acciones, organizadas por familiares y personas solidarias, buscan visibilizar la crisis de desapariciones que atraviesa el país y exigir justicia en cada desaparición.

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