México

La fruta que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular a partir de los 30

Apostar por una dieta equilibrada y rutinas de ejercicio desde la juventud pueden retrasar los efectos de la sarcopenia en la adultez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de masa muscular, también conocida como sarcopenia, es un proceso fisiológico que afecta tanto a personas sedentarias como a quienes practican ejercicio.

La velocidad y el grado de pérdida dependen en gran medida del estilo de vida, la alimentación y la práctica de actividad física.

Persona practicando diferentes poses de
Persona practicando diferentes poses de yoga enfocadas en equilibrio y respiración consciente para mejorar la salud integral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué edad comienza la pérdida de masa muscular?

Según el artículo “Intervenciones nutricionales en Sarcopenia” de Jeffrey R. Scout publicado por la revista Nutrición Hospitalaria y retomado por la Secretaría de Salud, este proceso inicia a partir de los 30 años y se desarrolla de forma gradual.

“La sarcopenia es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad y tiene un gran impacto en la fuerza, potencia, habilidad funcional y en la vida diaria. A partir de los 30 años empezamos a perder una media de entre un 3 y un 8% de masa muscular por década. Las causas principales desencadenantes de la sarcopenia son la inactividad, la edad y una pobre dieta alimenticia”, se lee.

Cambios significativos en el estilo
Cambios significativos en el estilo de vida pueden contribuir a combatir los efectos de la sarcopenia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir la sarcopenia?

Para prevenir la pérdida de masa muscular, especialistas recomiendan mejorar la alimentación y mantener una rutina regular de actividad física.

Priorizar el consumo de proteínas resulta fundamental para la salud de los músculos, mientras que la práctica de ejercicio contribuye a su fortalecimiento.

Un bajo consumo de proteínas en la dieta está relacionado con la pérdida de masa en hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 70 y los 79 años”, informa el artículo.

Aunque la pérdida de masa muscular es inevitable, se puede frenar su impacto desde la juventud promoviendo el consumo de proteínas en la dieta diaria.

La distribución óptima de proteínas consiste en la ingesta de 25 gramos en cada una de las tres comidas principales del día, sumando un total aproximado de 75 gramos diarios. Según el profesor Stout, “mediante esta repetición, conseguiremos la máxima estimulación de la síntesis proteica y aumentaremos masa muscular”.

Las almendras son un fruto
Las almendras son un fruto del árbol almendro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras son una gran opción

Entre los alimentos recomendados para alcanzar estos niveles de consumo proteico destacan las almendras.

Y es que 100 gramos aportan 21 gramos de proteína, según la tabla de alimentos de la Clínica Universidad de Navarra.

Puedes incluirlas en tu dieta diaria como snack o mezclarlas con otros alimentos, como yogurt, leche o verduras.

Propiedades de las almendras

De acuerdo con un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta fruta seca aporta:

  • Grasas saludables
  • Proteínas
  • Fibra
  • Vitamina E
  • Magnesio

En general, las propiedades de las almendras ayudan a mantener una buena salud cardiovascular, gracias a su contenido en magnesio, potasio, fibra y vitamina E. Y es que reducen los niveles de colesterol LDL y fomentan la circulación sanguínea.

Temas Relacionados

AlmendrasPérdida de masa muscularsarcopeniaadultos mayoresNutriciónPrevenciónFrutos Secosmexico-noticias

Más Noticias

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

El delantero colombiano esperó más de tres semanas para ser inscrito por Cruz Azul

Los problemas que impidieron el

Así son las camionetas de más de un millón de pesos que adquirieron los ministros de la SCJN

La SCJN adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo para sus ministros, con precios que superan el millón de pesos por unidad

Así son las camionetas de

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Baja California Sur

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.3 de magnitud

Pastel de chocolate en sartén: una receta fácil, rápida y deliciosa

Disfruta el sabor intenso del cacao en un postre casero

Pastel de chocolate en sartén:

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 24 de enero de 2025: se reporta temblor de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa se arma con el

Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Los problemas que impidieron el

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje