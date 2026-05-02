México

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Los niños y los fanáticos que lleguen temprano podrán llevarse recuerdos únicos para su colección

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Imagen dividida. Izquierda: exterior de edificio con escaleras y cartel "RETRO FEST CDMX". Derecha: sala interior vacía con escenario y letrero.
El llamado es para coleccionistas, familias y fanáticos dispuestos a compartir una jornada que promete actividades, sorpresas y un tributo a la saga. (Imagen Ilustrativa de referencia/ Infobae)

La Star Wars Convention regresa a la Ciudad de México este 3 de mayo de 2026 con una edición especial de Retro Fest CDMX, adelantando la celebración mundial del 4 de mayo.

El llamado es para coleccionistas, familias y fanáticos dispuestos a compartir una jornada que promete actividades, sorpresas y un tributo a la saga.

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La actividad comenzará con la Marcha Imperial, que partirá a las 10:00 a.m. desde Calzada de Tlalpan esquina Churubusco.

Cosplayers, seguidores y familias caminarán juntos rumbo al Centro de Convenciones Churubusco, donde la inauguración quedará marcada por una fotografía colectiva.

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Regalos y dinámicas para asistentes

Durante la jornada, la organización entregará sables de colección a los primeros 50 niños que lleguen a la fila. (AP Foto/Hiro Komae, archivo)
Durante la jornada, la organización entregará sables de colección a los primeros 50 niños que lleguen a la fila. (AP Foto/Hiro Komae, archivo)

Durante la jornada, la organización entregará sables de colección a los primeros 50 niños que lleguen a la fila.

Además, las primeras 100 personas recibirán souvenirs exclusivos inspirados en Star Wars. El objetivo es motivar la llegada anticipada y reconocer la entrega de quienes año tras año mantienen viva la afición.

Invitados destacados y homenaje al doblaje

El cierre del evento estará a cargo de Víctor Hugo Aguilar, quien ofrecerá un show en vivo a partir de las 4:00 p.m., despidiendo la convención con una presentación especial. (EE.UU.). EFE/Javier Romualdo/Archivo
El cierre del evento estará a cargo de Víctor Hugo Aguilar, quien ofrecerá un show en vivo a partir de las 4:00 p.m., despidiendo la convención con una presentación especial. (EE.UU.). EFE/Javier Romualdo/Archivo

El evento contará con la presencia de Jesse Conde, voz del emperador; Víctor Hugo Aguilar, quien interpreta a Mace Windu; y Carlos del Campo, responsable de dar vida a C-3PO en las películas clásicas. Los asistentes podrán convivir con estos exponentes del doblaje, cuyas voces han acompañado a generaciones de seguidores de la franquicia.

Acceso, sede y cierre especial

La cita será en el Centro de Convenciones Churubusco, a pocos pasos del metro General Anaya.

El horario de actividades será de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y el acceso será libre para todo público, una invitación abierta a amigos y familias.

El cierre del evento estará a cargo de Víctor Hugo Aguilar, quien ofrecerá un show en vivo a partir de las 4:00 p.m., despidiendo la convención con una presentación especial.

La convención Star Wars también tendrá edición en Toluca

La convención anuncia su regreso a Toluca con la 15ª edición, confirmada para los días 18 y 19 de julio de 2026.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Tolzu, Salón Zoom, ubicado en Miguel Hidalgo Ote #201, Colonia Centro. El horario será de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. durante ambos días.

Por petición de los fans toluqueños, la experiencia “Coleccionismo Retro y back to the 80s” se traslada desde la CDMX.

La organización destaca el éxito del pasado “Día de Reyes Magos”, donde se reunieron 4 mil personas, consolidando cuatro años de tradición en el mercado local. El evento promete una amplia oferta de figuras de los años 80, coleccionables de distintas marcas.

El artista invitado será Víctor Hugo Aguilar, reconocido por su trabajo como voz en español de Jinbe en One Piece, Rocky Balboa, Rubeous Hagrid en Harry Potter, entre otros personajes.

Además, se contará con la presencia de los mejores expositores, quienes ofrecerán figuras coleccionables, sables de luz de Star Wars, Funko, memorabilia, Motu classics y origins, Star Wars black series y diversas piezas para los entusiastas del coleccionismo.

El 4 de mayo y su significado como Día de Star Wars

El 4 de mayo es reconocido internacionalmente como el Día de Star Wars, una fecha adoptada por fanáticos de la saga para celebrar el universo creado por George Lucas.

La elección de este día se debe a la frase icónica “May the Force be with you”, que en inglés suena similar a “May the Fourth”, jugando con el juego de palabras entre “fuerza” y el cuarto día de mayo.

La jornada se ha convertido en una tradición global, con eventos, proyecciones especiales, reuniones de fanáticos y actividades temáticas en distintas ciudades del mundo.

Desde convenciones hasta maratones de películas y lanzamientos de productos exclusivos, el 4 de mayo reúne a seguidores de todas las generaciones para rendir homenaje a una de las franquicias más influyentes en la historia de la cultura popular.

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