¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 03 al 09 de mayo de 2026

La consulta oficial de precios máximos de gas LP permite a los consumidores verificar el costo actualizado por región en México - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 03 al 09 de mayo de 2026, las autoridades federales mantienen habilitada la consulta de precios máximos de gas LP mediante canales oficiales. Esta medida permite a los consumidores conocer con claridad cuánto deben pagar según su zona.

Las variaciones en los costos responden a factores logísticos como transporte, almacenamiento e infraestructura. Por ello, los precios pueden cambiar entre municipios cercanos, incluso dentro de un mismo estado.

PUBLICIDAD

Revisar estos datos se ha convertido en una práctica relevante para evitar cobros indebidos. Además, fomenta mayor transparencia en un mercado clave para las actividades cotidianas de millones de hogares.

Referencias de precios en distintas regiones

Las diferencias de precios del gas LP entre municipios responden a factores logísticos como transporte, almacenamiento e infraestructura local. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios del gas LP presentan diferencias dependiendo de la ubicación. Estas cifras consideran tanto el costo por kilogramo como por litro, incluyendo el IVA correspondiente.

PUBLICIDAD

La información permite a los usuarios comparar tarifas y tener una referencia clara al momento de adquirir el energético. Esto facilita decisiones más informadas en el consumo diario.

A continuación, se muestran algunos ejemplos recientes en distintas regiones del país:

PUBLICIDAD

Aguascalientes - Asientos - $20.33 - $10.98

Aguascalientes - El Llano - $20.33 - $10.98

Zacatecas - Juchipila $20.77 - $11.21

Zacatecas - Mezquital del Oro - $20.77 - $11.21

Baja California Sur - La Paz - $22.20 - $11.99

Baja California Sur - Los Cabos - $22.89 - $12.36

Chiapas - Benemérito de las Américas - $19.19 - $10.36

Chiapas - Marqués de Comillas - $19.19 - $10.36

Chihuahua - Santa Bárbara - $20.20 - $10.91

Chihuahua - Valle de Zaragoza - $20.20 - $10.91

Ciudad de México - Azcapotzalco - $19.67 - $10.62

Ciudad de México - Benito Juárez - $19.67 - $10.62

Jalisco - Tepatitlán de Morelos - $19.86 - $10.72

Jalisco - Cabo Corrientes - $20.41 - $11.02

Nuevo León - Hualahuises - $19.67 - $10.62

Nuevo León - Iturbide - $19.67 - $10.62

Querétaro - San Juan del Río - $19.67 - $10.62

Querétaro - Tequisquiapan - $19.67 - $10.62

Regulación y monitoreo del mercado

El costo del gas LP varía según el municipio y se expresa tanto por kilogramo como por litro, siempre incluyendo el IVA correspondiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos forma parte de una estrategia para mantener equilibrio en el mercado. Con límites definidos, se busca evitar aumentos desproporcionados que afecten a los consumidores.

Además, existen plataformas digitales que permiten consultar tarifas vigentes y reportar irregularidades. Estas herramientas fortalecen la vigilancia ciudadana y promueven el cumplimiento de las disposiciones.

PUBLICIDAD

La actualización constante también impulsa competencia entre distribuidores. Mantener precios dentro del rango autorizado se vuelve clave para conservar la confianza de los usuarios.

Impacto en la economía de los hogares

El control de precios del gas LP tiene impacto directo en la economía de los hogares, asegurando acceso estable y presupuesto familiar previsible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de precios del gas LP incide directamente en el gasto familiar, ya que se trata de un insumo básico en actividades diarias como la preparación de alimentos.

PUBLICIDAD

En conjunto, esta política contribuye a limitar prácticas especulativas y favorece un acceso más estable a este energético, lo que resulta fundamental para millones de familias en el país.