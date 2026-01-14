México

El CJNG en 2026: estos son los estados donde tiene presencia el grupo criminal

Incluso han sido registradas alianzas del grupo delictivo con una estructura rival

Guardar
Es uno de los grupos
Es uno de los grupos con mayor presencia en el país (Infobae México / Jovany Pérez)

Cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia lo hizo junto con un documento en el que identificaba a los grupos delictivos regionales, entre los que destacó el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con ello, las autoridades registraban los estados donde opera el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Tras meses de trabajo en el apartado de seguridad la estructura delictiva continúa operando en diversas entidades, incluso han sido registradas alianzas con el grupo rival, el Cártel del Pacífico.

El CJNG en México

El archivo Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días fue publicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán una semana antes de que Sheinbaum asumiera el cargo.

Los objetivos de la mandataria son combatir delitos de alto impacto, atención a zonas con alta incidencia delictiva, combate al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

(Foto: CEDH Michoacán)
(Foto: CEDH Michoacán)

Un mapa incluido en el documento referido muestra que el CJNG cuenta con presencia en diversas entidades: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante este escenario, Infobae México revisó los registros recientes sobre las acciones atribuidas al CJNG en las entidades mencionadas.

Jalisco es considerado el bastión del grupo delictivo. Apenas el 13 de enero las autoridades informaron sobre la detención de José Gabriel “N”, alias Bravo, quien es considerado jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga.

Además, durante la administración de Claudia Sheinbaum han sido registrados casos como el del Rancho Izaguirre, sitio usado por el grupo como un centro de reclutamiento, operación y entrenamiento.

El CJNG aún opera en Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit

Mientras que el pasado 6 de enero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó sobre el arresto de dos presuntos integrantes del CJNG y quienes eatrían ligados con el homicidio de un sujeto apodado El Jordan.

Asimismo, el registro más reciente de arrestos relacionado con el grupo en Zacatecas son del 11 de diciembre cuando fueron arrestadas cuatro personas con material alusivo al CJNG.

El caso de Nayarit se conecta con actividades de trasiego de droga a través del aire y el mar por parte de la organización delictiva. En dicha entidad fue capturado Luis Ignacio “N” de 46 años, alias Cárdenas.

Por su parte, en diciembre pasado las autoridades de Colima informaron el arresto de 54 personas como parte de la Estrategia Pez Vela 2025. Reportes de la prensa señalan que serían miembros del CJNG.

Asimismo, el 13 de enero fue informada la vinculación a proceso en contra de cuatro sujetos implicados en el ataque contra agentes de seguridad en Guanajuato.

La alianza en Baja California

El caso de Baja California es peculiar pues el 13 de enero las autoridades de dicha entidad anunciaron el arresto de Issac Neftaly “N”, quien es buscado por secuestro en Jalisco.

El sujeto capturado tiene 22
El sujeto capturado tiene 22 años (SSC-BC)

Información obtenida por Infobae México indica que el capturado es integrante de la alianza CJNG-Chapiza, estos últimos hombres armados al servicio de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Además, en Michoacán, pobladores de la comunidad nahua, El Salitre de Estopila, en el municipio de Chinicuila, fueron atacados por artefactos explosivos, al parecer del CJNG.

La Barredora en Puebla y el intento de entrar en Morelos

La lista continúa con Puebla, estado en el que fueron capturados nueve sujetos ligados con La Barredora, esta última una estructura ligada al CJNG.

Uno de los sujetos capturados
Uno de los sujetos capturados es apodado "El Temach" (SSP Puebla)

Asimismo, a finales de diciembre de 2025 una célula delictiva intentó ingresar al municipio Huitzilac, Morelos, lo anterior derivó en movilización parte de agentes de seguridad y reforzamiento de la misma. El encargado de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

“Es una célula que se identifica como ‘El Trébol’ del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para nosotros, quizás, es el aprovechamiento de que hemos detenido a mucha gente en Huitzilac y que este grupo quiera entrar al estado, a esa zona de Huitzilac".

Asimismo, el 11 de enero en Chiapas fueron detenidos nueve presuntos narcomenudistas, reportes de La Jornada indican que serían miembros del CJNG.

También a finales del 2025 fue informada la detención de integrantes del CJNG en Oaxaca relacionados con actividades de robo de hidrocarburo, huachicol.

De igual manera, en Tabasco fue capturado Eduardo Alberto “N”, alias Luki, identificado como generador de violencia en el municipio de Macuspana y zonas aledañas.

Tras la revisión, las entidades donde no ha sido registrada la presencia del CJNG en lo que va de 2026 son:

  • Aguascalientes
  • Tamaulipas
  • Querétaro
  • Veracruz
  • Edomex
  • Campeche
  • Yucatán y Quintana Roo.

Temas Relacionados

CJNGEl MenchoNemesio Oseguera CervantesLa BarredoraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Yogur con miel, la preparación ideal para mejorar la memoria y la salud intestinal

La combinación de estos alimentos es una fuente de proteínas y calcio

Yogur con miel, la preparación

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026

Premios Lo Nuestro 2026, programados para el 19 de febrero en Miami, podrían reunir en un mismo recinto a Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y

Cómo recuperar el acceso a Llave MX si perdiste tu usuario o contraseña

Mantener activos estos datos es indispensable para completar el registro y consulta de las Becas del Bienestar y otros programas sociales

Cómo recuperar el acceso a

Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

Con solo 26 años, El Uber era identificado como uno de los principales operadores del CJNG; su figura quedó retratada en corridos que narran su ascenso y vínculos con El Mencho y El Plumas

Quién es “El Uber”, el

Remodelación de la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas habría sido pagada por Nodal, según Javier Ceriani

Recientemente la cantante reveló que habría empezado a construir su casa desde que tenía 18 años

Remodelación de la casa de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU celebra detención

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

ENTRETENIMIENTO

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026

Remodelación de la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas habría sido pagada por Nodal, según Javier Ceriani

Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

BTS en México 2026: los mejores memes de ARMY tras el anuncio del tour mundial

Ángela Aguilar imita el desafío de las uvas de Cazzu durante celebración de Nodal

DEPORTES

Rubén Rodríguez regresa a la

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México