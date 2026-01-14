El CJNG en 2026: estos son los estados donde tiene presencia el grupo criminal

Es uno de los grupos con mayor presencia en el país (Infobae México / Jovany Pérez)

Cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia lo hizo junto con un documento en el que identificaba a los grupos delictivos regionales, entre los que destacó el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con ello, las autoridades registraban los estados donde opera el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Tras meses de trabajo en el apartado de seguridad la estructura delictiva continúa operando en diversas entidades, incluso han sido registradas alianzas con el grupo rival, el Cártel del Pacífico.

El CJNG en México

El archivo Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días fue publicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán una semana antes de que Sheinbaum asumiera el cargo.

Los objetivos de la mandataria son combatir delitos de alto impacto, atención a zonas con alta incidencia delictiva, combate al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

(Foto: CEDH Michoacán)

Un mapa incluido en el documento referido muestra que el CJNG cuenta con presencia en diversas entidades: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante este escenario, Infobae México revisó los registros recientes sobre las acciones atribuidas al CJNG en las entidades mencionadas.

Jalisco es considerado el bastión del grupo delictivo. Apenas el 13 de enero las autoridades informaron sobre la detención de José Gabriel “N”, alias Bravo, quien es considerado jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga.

Además, durante la administración de Claudia Sheinbaum han sido registrados casos como el del Rancho Izaguirre, sitio usado por el grupo como un centro de reclutamiento, operación y entrenamiento.

El CJNG aún opera en Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit

Mientras que el pasado 6 de enero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó sobre el arresto de dos presuntos integrantes del CJNG y quienes eatrían ligados con el homicidio de un sujeto apodado El Jordan.

Asimismo, el registro más reciente de arrestos relacionado con el grupo en Zacatecas son del 11 de diciembre cuando fueron arrestadas cuatro personas con material alusivo al CJNG.

El caso de Nayarit se conecta con actividades de trasiego de droga a través del aire y el mar por parte de la organización delictiva. En dicha entidad fue capturado Luis Ignacio “N” de 46 años, alias Cárdenas.

Por su parte, en diciembre pasado las autoridades de Colima informaron el arresto de 54 personas como parte de la Estrategia Pez Vela 2025. Reportes de la prensa señalan que serían miembros del CJNG.

Asimismo, el 13 de enero fue informada la vinculación a proceso en contra de cuatro sujetos implicados en el ataque contra agentes de seguridad en Guanajuato.

La alianza en Baja California

El caso de Baja California es peculiar pues el 13 de enero las autoridades de dicha entidad anunciaron el arresto de Issac Neftaly “N”, quien es buscado por secuestro en Jalisco.

El sujeto capturado tiene 22 años (SSC-BC)

Información obtenida por Infobae México indica que el capturado es integrante de la alianza CJNG-Chapiza, estos últimos hombres armados al servicio de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Además, en Michoacán, pobladores de la comunidad nahua, El Salitre de Estopila, en el municipio de Chinicuila, fueron atacados por artefactos explosivos, al parecer del CJNG.

La Barredora en Puebla y el intento de entrar en Morelos

La lista continúa con Puebla, estado en el que fueron capturados nueve sujetos ligados con La Barredora, esta última una estructura ligada al CJNG.

Uno de los sujetos capturados es apodado "El Temach" (SSP Puebla)

Asimismo, a finales de diciembre de 2025 una célula delictiva intentó ingresar al municipio Huitzilac, Morelos, lo anterior derivó en movilización parte de agentes de seguridad y reforzamiento de la misma. El encargado de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

“Es una célula que se identifica como ‘El Trébol’ del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para nosotros, quizás, es el aprovechamiento de que hemos detenido a mucha gente en Huitzilac y que este grupo quiera entrar al estado, a esa zona de Huitzilac".

Asimismo, el 11 de enero en Chiapas fueron detenidos nueve presuntos narcomenudistas, reportes de La Jornada indican que serían miembros del CJNG.

También a finales del 2025 fue informada la detención de integrantes del CJNG en Oaxaca relacionados con actividades de robo de hidrocarburo, huachicol.

De igual manera, en Tabasco fue capturado Eduardo Alberto “N”, alias Luki, identificado como generador de violencia en el municipio de Macuspana y zonas aledañas.

Tras la revisión, las entidades donde no ha sido registrada la presencia del CJNG en lo que va de 2026 son:

Aguascalientes

Tamaulipas

Querétaro

Veracruz

Edomex

Campeche

Yucatán y Quintana Roo.