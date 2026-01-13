México

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

En Zapopan, las autoridades arrestaron a cabecilla regional por los delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas

Detuvieron a 4 personas vinculadas
Detuvieron a 4 personas vinculadas a un grupo criminal responsable de actividades de extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y trasiego de droga procedente de Centroamérica. (Gabinete de Seguridad)

En Zapopan, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa (Defensa) y personal de la Guardia Nacional (GN) catearon un domicilio donde detuvieron a José Gabriel Soto Martínez de 26 años, alias “Uber”, líder de una célula delictiva, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, se trata de uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se encargaba de realizar actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

Fue detenido con Mauricio ”N" y Carlos Alberto “N”, a quienes se les aseguró un arma larga junto con otras dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

Por otro lado, en un operativo ejecutado en Tepic, Nayarit, elementos de Defensa, GN y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a Luis Ignacio “N” de 46 años, alias “Cárdenas”.

El ahora detenido sería el operador regional en Nayarit y Jalisco, donde coordinaba el traslado de droga vía aérea y marítima, tanto en aeronaves como en embarcaciones pequeñas mediante una red de pistas y puertos.

Además, el Gabinete de Seguridad informó que mantenía comunicación con agentes financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el grupo delictivo.

