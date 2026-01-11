La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Nueve personas vinculadas a delitos contra la salud fueron detenidas en un operativo conjunto en Cintalapa, Chiapas. (Facebook/Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Nueve personas presuntamente vinculadas a delitos contra la salud fueron detenidas el pasado 9 de enero en un operativo coordinado en el municipio de Cintalapa, en el estado de Chiapas.

Las autoridades incautaron armas de fuego, drogas y otros objetos relacionados con el delito de narcomenudeo, según un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la publicación en la cuenta oficial de Facebook del instituto de seguridad, en la intervención participaron, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (Defensa), la Policía Estatal Preventiva y el Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Detención importante luego de una denuncia

Según la información oficial, el operativo se desencadenó luego de que una persona emitiera una denuncia anónima sobre movimientos sospechosos en la zona.

Los operativos preventivos comenzaron en Jiquipilas, donde los cuerpos de seguridad recibieron el aviso de una supuesta venta de droga en motocicletas. Esto motivó su traslado al camino de terracería que une Cintalapa de Figueroa con el ejido Abelardo L. Rodríguez. Ahí detuvieron en flagrancia a nueve personas por presunta posesión con fines de comercio de marihuana y metanfetamina.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Martín “N” (24 años), Rubicel “N” (19 años), Sebastián “N” (23 años, alias “El Chaparro”), Juan “N” (46 años, alias “El Aguilillo”), Job “N” (26 años, alias “Job”), Ley H. “N” (18 años, alias “Halcón”), Raúl “N” (18 años, alias “Raúl”), Lleiber “N” (47 años, alias “Flaco”) y Edén “N” (48 años).

Durante la inspección, los agentes aseguraron dos rifles calibre .22 milímetros, cuatro motocicletas y otros artículos asociados a actividades ilícitas. Entre estos figuran una gramera, un dron pequeño, tres gorras de un grupo criminal, un chaleco táctico, dos rodilleras, una codera, dos gorras de la Guardia Nacional, dos mariconeras pixeladas, así como una credencial, una licencia y dinero en efectivo.

En cuanto a las sustancias incautadas, se decomisaron cuatro bolsas con hierba verde con características propias de la marihuana y 67 bolsitas con material granulado tipo metanfetamina (cristal), además de $1,220.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas. Será esta autoridad la que determine la situación legal de los implicados.

Con estas acciones, las instituciones de seguridad estatales y federales refuerzan la respuesta ante el narcomenudeo. Su labor permanente busca fortalecer la percepción de tranquilidad y la confianza social en Chiapas.