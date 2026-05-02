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Selección de Sudáfrica viajará dos semanas antes de la inauguración del Mundial a México por esta razón

Los Bafana Bafana realizarán su concentración en el Estadio Hidalgo de Pachuca, planificando una aclimatación rigurosa para afrontar el Grupo A

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El conjunto dirigido por Hugo Broos llegará anticipadamente para adaptarse y llegar pleno al enfrentamiento contra el Tri el 11 de junio en el Estadio Azteca. (Fotos: REUTERS-Rogan War/USA TODAY Sports-Kirby Lee
El conjunto dirigido por Hugo Broos llegará anticipadamente para adaptarse y llegar pleno al enfrentamiento contra el Tri el 11 de junio en el Estadio Azteca. (Fotos: REUTERS-Rogan War/USA TODAY Sports-Kirby Lee

La Selección de Sudáfrica ha tomado una decisión estratégica de cara al Copa Mundial 2026: viajará a México con dos semanas de anticipación para aclimatarse a la altitud antes de enfrentar al Tri en el partido inaugural.

El técnico Hugo Broos explicó en conferencia de prensa que la preparación física será clave para evitar que el debut en el mítico Estadio Azteca se convierta en un “reto insuperable”.

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El técnico Hugo Broos considera clave la preparación física ante el debut en el Estadio Banorte frente a la Selección Mexicana. REUTERS/Esa Alexander
El técnico Hugo Broos considera clave la preparación física ante el debut en el Estadio Banorte frente a la Selección Mexicana. REUTERS/Esa Alexander

La altitud de la Ciudad de México, ubicada a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío para cualquier selección visitante. Por ello, los Bafana Bafana instalarán su base en Pachuca, una ciudad cercana y aún más elevada, con el objetivo de que sus jugadores lleguen adaptados al ritmo y la intensidad que exige una Copa del Mundo.

Llegada anticipada y adaptación de los Bafana Bafana

El técnico reveló que el estimado es que Sudáfrica aterrice en México el 30 de mayo, casi dos semanas antes de su debut mundialista. La idea es que los primeros días de entrenamiento sean de carga moderada, para después aumentar la intensidad en la segunda semana, cuando los jugadores ya estén más adaptados.

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  • Fecha de arribo: 30 de mayo.
  • Base de concentración: Pachuca, Hidalgo.
  • Objetivo: neutralizar los efectos de la altitud antes del partido inaugural.
Cuatro hombres sonríen y posan. Dos llevan bufandas de "Pachuca", uno sostiene la bandera de Sudáfrica y otro un letrero que dice "#SUDÁFRICA en PACHUCA HIDALGO"
Sudáfrica instalará su concentración en Pachuca, una ciudad de mayor altitud cercana a la capital mexicana. (X/ @Tuzos)

Esta estrategia busca que el equipo llegue en condiciones óptimas al encuentro inaugural contra México el 11 de junio.

Agenda previa y amistosos

La preparación no se limitará a entrenamientos. Sudáfrica también contempla partidos amistosos para llegar con ritmo competitivo.

  • 29 de mayo: partido de despedida vs Nicaragua en Sudáfrica.
  • Posible amistoso: contra Puerto Rico en Pachuca (aún en negociación).
  • Calendario del grupo:
    • 11 de junio: México vs Sudáfrica (CDMX).
    • 18 de junio: Sudáfrica vs República Checa (Atlanta).
    • 24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur (Monterrey).
Sudáfrica y México ya disputaron una inauguración de Mundial hace 16 años. (Foto: Action Images / Carl Recine)
Sudáfrica y México ya disputaron una inauguración de Mundial hace 16 años. (Foto: Action Images / Carl Recine)

Con esta agenda, los Bafana Bafana buscan llegar al Mundial con confianza y ritmo de juego, evitando que la altitud juegue en su contra.

Antecedentes y expectativas

Sudáfrica afrontará su cuarta participación mundialista con la ilusión de superar la primera ronda por primera vez. Hugo Broos, que ya vivió un Mundial en México como jugador en 1986, conoce bien las dificultades de competir en estas condiciones.

  • Histórico: empate 1-1 contra México en el partido inaugural del Mundial 2010.
  • Experiencia del DT: semifinalista con Bélgica en México 1986.
Sudáfrica busca superar por primera vez la fase de grupos en un Mundial, basada en la experiencia mundialista de su DT y la preparación estratégica en altitud. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Sudáfrica busca superar por primera vez la fase de grupos en un Mundial, basada en la experiencia mundialista de su DT y la preparación estratégica en altitud. REUTERS/Siphiwe Sibeko

La llegada anticipada es parte de un plan integral que busca que Sudáfrica no solamente compita, sino que también pueda sorprender y aspirar a superar sus propios límites en el torneo.

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