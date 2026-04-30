Al refugio de AMLO: Sheinbaum viajará este fin de semana a Palenque en medio de polémica sobre Rocha Moya

Sheinbaum realizará dos eventos en Palenque este viernes y sábado. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este fin de semana una gira por tres estados, entre los cuales incluyó Chiapas, donde tiene previsto visitar durante dos días el municipio de Palenque, donde habita su antecesor Andrés Manuel López Obrador desde que dejó el cargo en 2024.

Esto, en medio de la polémica que se ha generado tras las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y uno de los hombres cercanos a López Obrador, quien incluso le expresó su respaldo publicamente en diversas ocasiones.

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De acuerdo con su agenda de actividades públicas, difundidas por personal de Comunicación de Presidencia, la mandataria llegará a Palenque el viernes 1 de mayo, para inaugurar el Parque Ecoturístico “La Ceiba”, a las 17:15 horas aproximadamente.

Según la misma información, el sábado 2 de mayo realizará un anuncio de beca para estudiantes de licenciatura, en el mismo municipio de Chiapas, a las 11:00 horas.

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Cabe aclarar que en el aviso se especifica que el programa puede estar sujeto a cambios. Como parte de la gira también visitará el Estado de México, la Ciudad de México y Quintana Roo, para inaugurar el Puente Nichupté de Cancún, entre otras actividades.

La visita de Claudia Sheinbaum a Palenque genera diversos cuestionamientos sobre la influencia de López Obrador en el actual gobierno federal, aunque anteriormente la mandataria ha asegurado que su antecesor se mantiene al margen de la vida política del país, con algunas excepciones.

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Recientemente, la mandataria reiteró que “no hay un teléfono rojo” entre Palenque y Palacio Nacional, luego de que se especuló que la salida de Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres para incorporarse a Morena y la renuncia de Luisa María Alcalde, como dirigente nacional del mismo partido para ser consejera jurídica del Poder Ejecutivo, fueron a petición del expresidente.

No obstante, ahora se suma la duda sobre la estrategia para enfrentar los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rocha Moya, así como contra ocho funcionarios de Sinaloa y un senador de Morena.

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Rocha Moya será procesado en México si hay pruebas claras: Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta Sheinbaum afirmó que si la Fiscalía General de la República (FGR) recibía de Estados Unidos pruebas claras contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios estatales, serían investigados y procesados en México.

Sostuvo que su gobierno no encubriría a nadie, pero advirtió que si no existían pruebas contundentes, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

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Sheinbaum rechazó cualquier injerencia extranjera y aseguró que solo las autoridades mexicanas podían decidir sobre temas internos.

Explicó que la SRE recibió el 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, incluyendo a Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

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Criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los cargos, pues el proceso debía ser confidencial según acuerdos internacionales.

Mencionó que la FGR analizaría la documentación para determinar si existían elementos probatorios suficientes y decidir sobre la viabilidad de las solicitudes.

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También abriría una investigación para reunir información y verificar si había fundamentos legales para solicitar órdenes de aprehensión, conforme a la legislación mexicana.

Ayer, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Rocha Moya y a los otros funcionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos de narcotráfico, armas y protección a miembros del grupo, en particular a “Los Chapitos”.

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Entre los señalamientos estaba la presunta colaboración en la importación de drogas a Estados Unidos y protección a los líderes del cártel, además del supuesto apoyo político de “Los Chapitos” para la elección del gobernador a través de intimidaciones y secuestros de rivales.