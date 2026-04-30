México

Al refugio de AMLO: Sheinbaum viajará este fin de semana a Palenque en medio de polémica sobre Rocha Moya

La mandataria estará en el municipio de Chiapas durante el viernes y el sábado

Guardar
Sheinbaum realizará dos eventos en Palenque este viernes y sábado. | Jovany Pérez
Sheinbaum realizará dos eventos en Palenque este viernes y sábado. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este fin de semana una gira por tres estados, entre los cuales incluyó Chiapas, donde tiene previsto visitar durante dos días el municipio de Palenque, donde habita su antecesor Andrés Manuel López Obrador desde que dejó el cargo en 2024.

Esto, en medio de la polémica que se ha generado tras las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y uno de los hombres cercanos a López Obrador, quien incluso le expresó su respaldo publicamente en diversas ocasiones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su agenda de actividades públicas, difundidas por personal de Comunicación de Presidencia, la mandataria llegará a Palenque el viernes 1 de mayo, para inaugurar el Parque Ecoturístico “La Ceiba”, a las 17:15 horas aproximadamente.

Según la misma información, el sábado 2 de mayo realizará un anuncio de beca para estudiantes de licenciatura, en el mismo municipio de Chiapas, a las 11:00 horas.

PUBLICIDAD

Cabe aclarar que en el aviso se especifica que el programa puede estar sujeto a cambios. Como parte de la gira también visitará el Estado de México, la Ciudad de México y Quintana Roo, para inaugurar el Puente Nichupté de Cancún, entre otras actividades.

La visita de Claudia Sheinbaum a Palenque genera diversos cuestionamientos sobre la influencia de López Obrador en el actual gobierno federal, aunque anteriormente la mandataria ha asegurado que su antecesor se mantiene al margen de la vida política del país, con algunas excepciones.

Recientemente, la mandataria reiteró que “no hay un teléfono rojo” entre Palenque y Palacio Nacional, luego de que se especuló que la salida de Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres para incorporarse a Morena y la renuncia de Luisa María Alcalde, como dirigente nacional del mismo partido para ser consejera jurídica del Poder Ejecutivo, fueron a petición del expresidente.

No obstante, ahora se suma la duda sobre la estrategia para enfrentar los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rocha Moya, así como contra ocho funcionarios de Sinaloa y un senador de Morena.

Rocha Moya será procesado en México si hay pruebas claras: Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta Sheinbaum afirmó que si la Fiscalía General de la República (FGR) recibía de Estados Unidos pruebas claras contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios estatales, serían investigados y procesados en México.

Sostuvo que su gobierno no encubriría a nadie, pero advirtió que si no existían pruebas contundentes, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Sheinbaum rechazó cualquier injerencia extranjera y aseguró que solo las autoridades mexicanas podían decidir sobre temas internos.

Explicó que la SRE recibió el 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, incluyendo a Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los cargos, pues el proceso debía ser confidencial según acuerdos internacionales.

Mencionó que la FGR analizaría la documentación para determinar si existían elementos probatorios suficientes y decidir sobre la viabilidad de las solicitudes.

También abriría una investigación para reunir información y verificar si había fundamentos legales para solicitar órdenes de aprehensión, conforme a la legislación mexicana.

Ayer, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Rocha Moya y a los otros funcionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos de narcotráfico, armas y protección a miembros del grupo, en particular a “Los Chapitos”.

Entre los señalamientos estaba la presunta colaboración en la importación de drogas a Estados Unidos y protección a los líderes del cártel, además del supuesto apoyo político de “Los Chapitos” para la elección del gobernador a través de intimidaciones y secuestros de rivales.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAMLOPalenqueRubén Rocha MoyaSinaloamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026: ¿Cuántos días puedo visitar México sin tener problemas migratorios?

El artículo 52 de la Ley de Migración tiene distintas condiciones de estancia, pero para turistas hay un límite claro que debes conocer antes de organizar tu viaje

Mundial 2026: ¿Cuántos días puedo visitar México sin tener problemas migratorios?

Infonavit: créditos que puedes solicitar para remodelar tu casa en 2026

Conoce las soluciones pensadas para quienes desean transformar o equipar su espacio sin perder la tranquilidad financiera

Infonavit: créditos que puedes solicitar para remodelar tu casa en 2026

American Society en México exige respuesta pronta al caso Rocha Moya

La AmSoc exige al gobierno mexicano responder con celeridad a la solicitud de aprehensión del gobernador Rubén Rocha

American Society en México exige respuesta pronta al caso Rocha Moya

Día del niño y la niña 2026: estudiantes presentan 80 prototipos innovadores, desde sistemas de reciclaje de agua hasta jardines verticales

Alumnos de primaria y secundaria diseñaron y construyeron proyectos que abordan problemáticas reales en alimentación, salud, agua, energía, cambio climático, gobierno y exploración espacial

Día del niño y la niña 2026: estudiantes presentan 80 prototipos innovadores, desde sistemas de reciclaje de agua hasta jardines verticales

Qué le hace más daño a las personas con hígado graso: las salchichas, el jamón o las carnes frías

La composición de los embutidos explica el problema: las grasas saturadas y los aditivos como nitritos elevan la toxicidad y la carga metabólica para el hígado

Qué le hace más daño a las personas con hígado graso: las salchichas, el jamón o las carnes frías
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Así lavaba dinero El Jardinero del CJNG: invertía en yates, aviones y tequileras

Emiliano habría engañado a Valentina, de 16 años, luego la mataron junto su hermana de 12 y padres en Azcapotzalco

Asesinan a Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

Luli Pampín gratis en la CDMX por el Día de las Infancias: sede, fecha, y lo que debes saber

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

DEPORTES

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América

Tigres vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx

España y Japón formalizan acuerdo de cooperación futbolística rumbo al Mundial 2026

Jaime Munguía vs Armando Reséndiz: a qué hora y dónde ver EN VIVO la pelea del mexicano