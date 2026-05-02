Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La conductora de televisión Alejandra Jaramillo respondió de manera tajante ante quienes sostienen que el éxito de Cazzu se debe a la polémica relacionada con Christian Nodal. (@marissatorres24 / @cazzuglobal)

La conductora de televisión Alejandra Jaramillo respondió de manera tajante ante quienes sostienen que el éxito de Cazzu se debe a la polémica relacionada con Christian Nodal.

Durante la emisión de Siéntese Quien Pueda, junto a Alex Rodríguez y Lucho Borrego, Jaramillo defendió a la artista argentina y desestimó esa interpretación.

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“No estoy de acuerdo ni contigo ni con nadie que piense que la polémica de Christian Nodal la está haciendo llenar estadios a Cazzu”, afirmó la presentadora.

Según su perspectiva, atribuir el logro de la cantante a su vida privada resulta injusto y no refleja la realidad de su carrera.

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Alejandra Jaramillo refuta la relación entre polémica y éxito de Cazzu

En el intercambio, uno de sus compañeros aludió a una supuesta “objetividad absoluta”, pero Jaramillo fue contundente: “Eso no es correcto, eso no es cierto”.

La conductora señaló que existen figuras que, pese a vivir de controversias, no logran la convocatoria de la argentina. “Hay artistas que viven de más polémicas, no voy a mencionar nombres porque no quiero que te afectes, pero no llenan absolutamente nada”, enfatizó.

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Jaramillo remarcó que el respaldo que recibe Cazzu es resultado de su trabajo y talento. “Catorce estadios en los Estados Unidos, discúlpame, eso lo hace su talento, su trabajo, y es querida por el público”, concluyó.

La conductora defendió que el reconocimiento de la audiencia responde al mérito propio de la artista y no a factores externos.

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La discusión en Siéntese Quien Pueda surgió a raíz de análisis en redes y medios sobre el crecimiento de la convocatoria de Cazzu.

Para Jaramillo, la clave del éxito de la rapera argentina está en su vínculo con el público y la calidad de su propuesta musical.

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La intervención de Alejandra Jaramillo pone en primer plano la tendencia de asociar el éxito femenino en la música a elementos extramusicales, restando valor a su esfuerzo y creatividad.

Con sus palabras, la conductora reivindicó el talento de Cazzu y rechazó la idea de que la polémica sea la causa de su popularidad.

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Polémica por el parecido de Dagna Mata y el debate en redes

Pati Chapoy abordó la controversia que generó la elección de una modelo parecida a la argentina para el videoclip "Un vals". (Pati Chapoy, Cazzu: Facebook)

El reciente videoclip “Un vals” de Christian Nodal desató un nuevo foco de atención. La modelo Dagna Mata, protagonista del video, fue señalada en redes sociales por su parecido físico con Cazzu.

Este detalle generó especulaciones sobre si la elección fue deliberada y abrió un debate entre seguidores y medios de comunicación.

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La polémica creció con la intervención de la periodista Pati Chapoy, quien ironizó al comparar a la modelo con la cantante: “No tiene nada que ver. ¿Saben qué le falta? El diablo que tiene Cazzu”, dijo en su programa.

Este comentario dividió a la audiencia, generando discusiones sobre la autenticidad, el carisma y la representación de la artista argentina.

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Por su parte, Dagna Mata declaró que fue contratada como artista secundaria y que solo descubrió su protagonismo al ver el material editado.

No es la primera vez que Chapoy arremete contra Cazzu

Los conductores aseguran que Cazzu utilizó su “situación emocional” para ganar fama y la comparan con Libertad Lamarque.

La “Ley Cazzu”: permiso judicial para viajar con su hija

La mediática separación entre Cazzu y Christian Nodal derivó en un conflicto legal por su hija. Esto inspiró la "Ley Cazzu", una propuesta que busca facilitar los permisos de viaje para menores cuando uno de los progenitores está ausente. Analizamos el caso y sus implicancias.

En paralelo a las controversias mediáticas, Cazzu enfrentó una batalla legal para obtener el permiso de viaje con su hija Inti.

Tras varios meses de disputa con Christian Nodal, la justicia argentina le concedió la autorización necesaria para viajar con la menor a los Estados Unidos, donde la cantante debe cumplir con conciertos y compromisos profesionales.

Gracias a este fallo, Cazzu pudo continuar con su agenda internacional acompañada de su hija, un logro que también fue celebrado por seguidores y colegas.

El episodio abrió el debate sobre la movilidad de hijos de padres separados y la conciliación entre la vida familiar y profesional en el mundo del espectáculo