México

Cómo funciona el tratado de extradición entre México y EEUU y cuándo puede fallar

El acuerdo bilateral obliga a ambos países a colaborar en la entrega de personas acusadas de delitos graves. Sin embargo, diferencias legales, criterios de prueba y factores políticos pueden frenar o retrasar los procesos de extradición

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El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos es uno de los instrumentos más importantes de cooperación internacional en materia penal entre ambos países. Su objetivo es claro: garantizar que personas acusadas o condenadas por delitos graves enfrenten la justicia, incluso si se encuentran fuera del territorio donde cometieron el ilícito.

Este acuerdo establece la obligación de extraditar a individuos cuyos delitos sean sancionados en ambas jurisdicciones con al menos un año de prisión. Este principio, conocido como doble incriminación, implica que la conducta por la que se solicita la entrega debe ser considerada delito tanto en México como en Estados Unidos.

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Entre los ilícitos contemplados se encuentran el narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, corrupción, así como la tentativa, la asociación y la participación en estos delitos.

¿Cómo funciona el proceso de extradición paso a paso?

El procedimiento combina una fase administrativa y otra judicial. Todo inicia cuando el país requirente solicita la detención provisional del acusado, con el objetivo de evitar su fuga mientras se integra el expediente formal.

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Infografía del proceso de extradición México-Estados Unidos, mostrando pasos con iconos, banderas, roles de FGR y SRE, y retos en casos de alto perfil.
La infografía detalla el proceso de extradición entre México y Estados Unidos, desde la solicitud inicial y plazos, hasta la revisión judicial, roles de la FGR y SRE, y los retos en casos de alto perfil

A partir de ese momento se activa un elemento clave: el plazo de 60 días. Durante ese periodo, el gobierno solicitante debe presentar formalmente la solicitud de extradición con pruebas suficientes. Si no lo hace dentro del tiempo establecido, la persona detenida puede recuperar su libertad.

Posteriormente, un juez mexicano analiza si se cumplen los requisitos legales, entre ellos:

  • Que el delito exista en ambos países (doble incriminación)
  • Que la acción penal no haya prescrito
  • Que no se trate de delitos políticos o exclusivamente militares

Es importante subrayar que el juez no determina la culpabilidad, sino únicamente la procedencia legal de la extradición.

El papel de la FGR y la SRE en el proceso

En México, la revisión de las solicitudes recae en dos instituciones clave:

  • La Fiscalía General de la República, que evalúa la solidez jurídica del caso
  • La Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de la validación diplomática

La FGR debe verificar que existan elementos suficientes que justifiquen la detención y que se cumpla el principio de doble incriminación. Por su parte, la SRE analiza la solicitud bajo el derecho internacional y gestiona la comunicación entre gobiernos.

En este contexto, la exigencia de “normas legales” o evidencia suficiente no constituye necesariamente un obstáculo político, sino una obligación procesal del Estado mexicano.

¿Por qué se complican las extradiciones en casos de alto perfil?

Aunque el tratado establece reglas claras, en la práctica los casos relevantes suelen enfrentar obstáculos que alargan los procesos.

Diferencias en estándares probatorios

Cada país evalúa la evidencia conforme a su propio sistema jurídico, lo que puede generar desacuerdos sobre la suficiencia de las pruebas.

Presión mediática

Los casos de alto impacto generan atención pública y presión política, lo que influye en los tiempos y decisiones.

Sensibilidad diplomática

Las extradiciones pueden afectar la relación bilateral, especialmente cuando involucran figuras públicas o redes criminales relevantes.

Litigios y amparos

Las defensas suelen recurrir a mecanismos legales que pueden prolongar el proceso durante meses o incluso años.

Infografía ilustra el proceso de extradición México-EE.UU. con banderas, símbolos legales (martillo, balanza), calendario, juez y emblemas de instituciones.
Estas son las etapas del proceso de extradición entre México y Estados Unidos, desde la solicitud inicial hasta los factores que influyen en la decisión final

La postura del gobierno mexicano

La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier procedimiento de extradición debe apegarse estrictamente al marco legal y a los tratados internacionales.

Este enfoque busca evitar violaciones al debido proceso que puedan invalidar las investigaciones o generar conflictos jurídicos posteriores.

Un sistema funcional, pero bajo presión

Si bien el tratado permite mecanismos ágiles como la detención provisional, su aplicación depende del cumplimiento de estándares legales mínimos. En ese sentido, más que una ruptura del acuerdo, lo que suele observarse es una diferencia en la interpretación de los márgenes legales, especialmente en casos de alto perfil.

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