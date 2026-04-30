Suegra de Carolina Flores fue capturada en área exclusiva de Venezuela: así era su escondite

Érika María, se escondía en una exclusiva zona de Caracas pero fue detenida por autoridades venezolanas y en trámites de extradición a México por dispararle a su nueva, madre de su nieto de ocho meses Fotos: Interpol, redes sociales

La captura de Erika María Guadalupe “N” en Venezuela por el presunto feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada en la Ciudad de México, representa un avance en el caso que conmociona al país y mantiene una fuerte presión social para esclarecer los hechos y lograr justicia.

La detención pone punto final a casi dos semanas de búsqueda internacional, durante las cuales la principal sospechosa habría salido del país un día después de cometer el crimen, hecho que genera cuestionamientos sobre posibles omisiones en la reacción inicial y la efectividad de los protocolos de emergencia.

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Erika María se escondía en una exclusiva zona de departamentos en la urbanización El Cigarral, ubicada en el municipio El Hatillo, en Caracas, que había adquirido a través de la plataforma digital Airbnb, según detallaron medios locales.

La operación fue llevada a cabo por Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en coordinación con la Interpol y la Fiscalía de México.

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Para evitar que la sospechosa escapara, autoridades venezolanas la arrestaron inicialmente por desacato a la autoridad, figura que permitió su retención hasta recibir la documentación necesaria para proceder por feminicidio, dijo el periodista venezolano Norberto Mazza a Nmás. Herrera habría intentado resistirse a la detención, negando los hechos y argumentando que las autoridades extranjeras carecían de jurisdicción sobre su caso

En esta exclusiva zona de dpartamentos de lujo se escondía Érika María, quien hutó de México a Caracas un día después del matar a su nuera a balazos Foto: Maps

Erika Herrera habría huido de México un día después del asesinato

La ahora detenida Erika Herrera salió de Ensenada, Baja California, el 11 de abril y recorrió 2 mil 826 kilómetros hasta la Ciudad de México, donde arribó el 15 de abril, día en el que ocurrió el asesinato de Carolina Flores en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. En una grabación previa, la propia Herrera relató: “Veníamos en carro... salimos desde el sábado”, detallando que hicieron paradas antes de llegar al departamento de su nuera.

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Los reportes de la investigación señalan que, tras los hechos, Herrera cruzó la frontera y salió del país el 16 de abril, apenas un día después del asesinato. Mazza agrega que Herrera habría ingresado a Venezuela vía Panamá ese mismo día, lo que permitió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitara la activación de la ficha roja de Interpol y notificara a las autoridades venezolanas sobre su postura de búsqueda internacional.

El asesinato, las pruebas y las dudas sobre la reacción de la familia

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

La agresión ocurrió el 15 de abril dentro del departamento que Flores compartía con su esposo Alejandro Sánchez y su bebé de ocho meses. El ataque con arma de fuego quedó parcialmente registrado por una cámara de seguridad en el área de cunero, que captó los minutos previos y posteriores al crimen. Se observa que Carolina Flores y su suegra platican en la sala mientras dos perros juegan. Momentos después, la víctima va a otra habitación a petición de Herrera, quien la sigue. Fuera de cámara se escuchan múltiples detonaciones.

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La necropsia reveló que Carolina recibió varios disparos disparos, presuntamente seis de ellos en la cabeza y seis en el tórax. Tras los hechos, Erika Herrera dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y salió en taxi. Su hijo no intervino y la denuncia formal del crimen se realizó hasta el día siguiente, lo que ha desencadenado críticas sobre la respuesta familiar y sobre las posibles omisiones antes de la llegada de las autoridades.

Carolina Flores, la joven madre de 27 años y ex reina de belleza, fue asesinada por su suegra porque se "enojó con ella" Foto: Inatagram Carolina Flores

Testimonios recogidos por el entorno familiar y social de Flores señalan un historial de malos tratos y tensiones crecientes con su suegra: “La suegra la menospreciaba, la atacaba y siempre tenía problemáticas hacia Carolina”. La relación se volvió insostenible tras el embarazo de Carolina y su mudanza a la Ciudad de México.

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Durante el enfrentamiento posterior al asesinato, Alejandro Sánchez increpó a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”. Herrera respondió: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

Ya que su esposo Alejandro se tatuó sus ojos, Carolina le correspondió al marcarse la piel con las iniciales de él con A de Alejandro pero curiosamente con la H, que es la inicial de su segundo apellido, Herrera, que es el de su suegra, aunque su primer apellido es Sánchez Foto: Redes sociales Carolina Flores

Investigación internacional, ficha roja y extradición en curso

Luego del asesinato, la FGJCDMX y la Fiscalía General de la República (FGR) activaron mecanismos de cooperación internacional para dar con el paradero de Herrera. Fue hasta el 29 de abril cuando Interpol emitió la ficha roja que formalmente autorizó su captura.

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Actualmente, Erika María Guadalupe “N” permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, a la espera de que se concrete el trámite de extradición solicitado por el gobierno mexicano. El proceso puede extenderse en función de los acuerdos bilaterales y los procedimientos legales entre ambos países, aunque la solicitud ya está en marcha.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y analiza todas las circunstancias, incluidos antecedentes de conflicto y posibles omisiones en la reacción inmediata al crimen. El caso ha generado una profunda indignación social por la violencia ejercida en presencia de una menor y por el historial de hostigamiento previo, lo que suma presión al proceso judicial y a la actuación de las autoridades.

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La figura de Carolina Flores, la exigencia de justicia y la dimensión social del caso

La joven madre de un bebé de 8 meses, Carolina Flores, fue asesinada a manos de su suegra de cinco disparos en Polanco Foto: Instagram Carolina Flores

Carolina Flores Gómez, de 27 años, era reconocida por su participación en certámenes de belleza, su actividad en redes sociales y su vida como madre reciente. Su asesinato a balazos, en medio de su círculo familiar y bajo circunstancias documentadas en video, acentuó el reclamo nacional contra la violencia de género y la ineficacia institucional para prevenir y erradicar los feminicidios.

El caso evidencia, una vez más, el peligro al interior de los espacios familiares y las fracturas en los sistemas de protección y respuesta ante la violencia. La presión pública ha sido determinante para mantener el foco sobre las investigaciones y acelerar la cooperación internacional.

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Con la detención de Erika Herrera, las autoridades mexicanas avanzan en un asunto que concentró la atención mediática y social, aunque el desenlace judicial y la sanción aún están por definirse, en espera de la extradición y del desarrollo del proceso legal.

Erika María Guadalupe “N” fue detenida en Venezuela por la ficha roja de Interpol y es acusada del feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez .

La víctima recibió doce disparos y fue asesinada en su departamento de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo , en presencia de su esposo y su hija de ocho meses.

La presunta responsable huyó del país apenas un día después del crimen, lo que generó dudas sobre la reacción familiar y puso a prueba los mecanismos de cooperación internacional para su localización y extradición.