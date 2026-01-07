México

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Los agentes de seguridad fueron objeto de un ataque que fue repelido

Uno de los sujetos capturados
Uno de los sujetos capturados es apodado "El Temach" (SSP Puebla)

Un total de nueve sujetos, presuntos integrantes del grupo criminal La Barredora, fueron detenidos en Puebla. Dicha estructura es un grupo criminal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia de prensa del Gobierno de Puebla del 6 de enero, la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre los resultados de un operativo en al entidad.

Los sujetos ahora detenidos fueron arrestados en Tecamachalco. Imágenes compartidas por las autoridades muestran que los sujetos llevaban chalecos con las letras CJNG.

“En relación a la detención de nueve personas, en un operativo interinstitucional se detuvieron a nueve personas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego, delitos contra la salud, entre otros. Están relacionados con el grupo Operativa Barredora, se detuvieron con seis armas largas y equipo táctico”.

Entre los capturados está un sujeto apodado "El Gordo" y otro conocido como "El Temach" (Facebook/Gobierno de Puebla)

“El Gordo” es uno de los detenidos

Por su parte, informes de medios locales señalan que una de las personas detenidas en Puebla es conocido con el apodo El Gordo y quien es señalado como uno de los líderes dentro del grupo La Barredora.

Cabe destacar que durate el operativo los agente de seguridad fueron objeto de un ataque en su contra el cual fue repelido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla detalló que los sujetos detenidos fueron identificados como Eduardo N, alias El Gordo; Alex Rigoberto N., alias El Temach; Paulino N., Ernesto Brayan N., Miguel Ángel N., Cristian N., Javier N., Uriel Hilario N., y José Miguel N.

Cinco de las personas detenidas son originarias de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca.

Parte de los indicios asegurados
Parte de los indicios asegurados (SSP Puebla)

“En la intervención, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas alusivas a una célula criminal, seis cartuchos útiles y más de mil dosis de drogas como cristal, cocaína, piedra, heroína y marihuana”, destaca el reporte oficial.

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la SSP y la FGE fueron los encargados de realizar las detenciones.

Operativa Barredora se adjudica asesinato de policías en Puebla

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre fue difundida una grabación en redes sociales en donde sujetos armados, presuntos integrantes del grupo La Barredora, se adjudicaron el ataque armado en el municipio de Huixcolotla que dejó como resultado la muerte de tres elementos de seguridad.

Luego del ataque armado, Manuel Alejandro Porras Florentino, quien se desempeña como alcalde de Huixcolotla, publicó un video en el que lamentó los homicidios y aseguró que las no han pedido apoyo o intervención de las autoridades.

La agresión dejó tres elementos muertos Crédito: Facebook/Valor por Tecamachalco

“No se había pedido seguridad ni personal, así como algunos medios lo comunican, porque había estabilidad social”, comentó.

