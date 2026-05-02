¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta. (IG Chingu Amiga)

La creadora de contenido surcoreana Chingu Amiga sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con Rodrigo Vásquez, quien le propuso matrimonio durante un viaje a Oaxaca.

El emotivo momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde se observó a la influencer visiblemente conmovida y entre lágrimas al recibir la inesperada propuesta.

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El compromiso de Chingu Amiga llamó la atención del público mexicano debido a su gran número de seguidores en el país, la relevancia de Oaxaca como escenario y la manera en que documentó el instante en el que Rodrigo Vásquez se arrodilló para pedirle matrimonio.

Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta. (IG Chingu Amiga)

Una noticia inesperada

Todo el proceso fue compartido en un video publicado en YouTube donde Sujin Kim explicó los detalles sobre cómo surgió la propuesta. Indicó que el viaje a Oaxaca tenía como propósito una entrevista con una wedding planner mexicana para aprender sobre la organización de bodas y las distintas formas en que puede hacerse una pedida de mano. Sin embargo, su pareja tenía una sorpresa preparada.

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Durante la grabación, Rodrigo Vásquez se mostró notablemente nervioso antes del momento clave. Con el apoyo de su familia y amigos, finalmente se reúne con Chingu Amiga en el lugar pactado.

Según narró la influencer, “estaba organizando una entrevista con una wedding planner para aprender cómo se planea una boda y cómo se hace una pedida de mano”, pero nunca pensó que ella sería la protagonista de ese evento.

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Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta. (IG Chingu Amiga)

Su rompe en llanto

Aunque la propuesta fue un evento personal, la noticia trascendió fronteras gracias a la influencia internacional de la creadora de contenido en plataformas como YouTube y TikTok.

En las imágenes compartidas por Chingu Amiga, se aprecia la presencia de familiares, amigos cercanos y un grupo musical local, lo que generó un ambiente festivo y multicultural en el acto.

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Los allegados de Rodrigo Vásquez participaron activamente en la organización de la sorpresa, respaldando lo planeado para el momento especial. “Pasó algo que jamás imaginé: mi Rodri me pidió matrimonio y todavía no puedo creerlo… de verdad, siento que estoy viviendo un sueño”, escribió Chingu Amiga para agradecer el apoyo de sus seres queridos.

Su novio Rodrigo fue muy tradicional y aprovechó su visita a Oaxaca para hacer la propuesta. (IG Chingu Amiga)

La reacción de Chingu Amiga al recibir la propuesta se viralizó rápidamente, generando muestras de felicitaciones entre sus seguidores en México y otros países. La influencer, nacida en Corea del Sur y con un creciente arraigo en la cultura mexicana, suma millones de seguidores en diferentes redes sociales, lo cual multiplica el alcance de cualquier acontecimiento de su vida personal.

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El video muestra el momento en que Rodrigo le dice: “Sujin Kim, ¿te quieres casar conmigo? No vamos a cambiar esta historia, es un paso, nada más. ¿Quieres ser mi pareja en la vida?”, y Chingu Amiga apenas puede responder por la sorpresa, exclamando: “Pero me hubieras dicho”. Su reacción, acompañada de lágrimas y manifestaciones de alegría, fue compartida por miles de personas en línea.

Entre familiares, amigos y seguidores en redes, el suceso cruzó el ámbito privado para convertirse en conversación habitual en comunidades mexicanas, latinas y de la diáspora coreana. El “Sí” de Chingu Amiga marcó el momento culminante del evento.

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