Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades señalan que Nemesio Oseguera, alias "El Mencho" continúa siendo el líder de la organización.(Infobae México/ Jovani Pérez)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocupa un lugar central en la agenda de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos, lo que ha derivado en diversas acciones conjuntas e individuales.

Por parte de EEUU, esas acciones e investigaciones han puesto el foco en la expansión, la capacidad operativa y el impacto de este grupo en el tráfico de drogas sintéticas y en la violencia asociada a su actividad criminal, reflejando la importancia estratégica contra el CJNG y la necesidad de contener su influencia en la región.

Por ende, mediante diversos informes, las autoridades han definido a esta organización criminal, revelando cuáles serían sus principales intereses y sus presuntos modelos de trabajo, lo que daría a entender cómo define EEUU al CJNG.

Qué es el CJNG para las autoridades de Estados Unidos

Para las autoridades de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal mexicana considerada una de las más peligrosas y violentas del continente.

El cártel es señalado como una organización terrorista por EEUU. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El CJNG fue clasificado oficialmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), debido a su papel central en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

El CJNG es identificado como responsable de una parte significativa de la crisis de sobredosis por opioides en Estados Unidos y de una amplia gama de actividades ilícitas, como el lavado de dinero, la corrupción y el robo y contrabando de combustibles.

Las autoridades estadounidenses también lo señalan por su capacidad de violencia extrema, su estructura transnacional y su influencia directa en la seguridad pública de ambos países.

Líderes y recompensas

Según los informes de EEUU, el liderazgo del CJNG recae en Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, lider criminal por el cual Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Por otra parte, un hombre identificado como Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, es señalado como otro alto mando, quien presuntamente controla laboratorios clandestinos para la producción de drogas. Por él se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Además, se han sancionado a otros líderes, como Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, y a Ricardo Ruíz Velasco, alias “El Doble R”, presunto lugarteniente del CJNG y señalado por EEUU como el principal sospechoso del crimen de la influencer Valeria Márquez.

Acciones recientes y sanciones

El Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han impuesto sanciones económicas contra los principales líderes y operadores del CJNG, lo que limita sus operaciones financieras y capacidad de tráfico.

Además, han señalado que más allá del tráfico de drogas, el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo, causando pérdidas millonarias al gobierno mexicano y fortaleciendo sus capacidades operativas.

El gobierno de EEUU ha señalado y sancionado a diversos lideres de la organización durante este 2025. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La organización también es señalada por actos de violencia extrema y ataques directos contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de mantener redes de corrupción y lavado de dinero a ambos lados de la frontera.

Reconocimiento formal y consecuencias

Según reportes de EEUU, la designación formal del CJNG como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado ha permitido a las autoridades estadounidenses intensificar las medidas de persecución internacional, el congelamiento de activos y la colaboración con otros gobiernos para perseguir a sus miembros y desarticular sus redes.

Las autoridades federales estadounidenses consideran al CJNG como uno de los principales responsables de la crisis por sobredosis de fentanilo, que afecta especialmente a la población de 18 a 49 años.