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Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

El ex One Direction decidió cancelar en 21 de las 31 ciudades previstas, llevando a los fans a pensar lo peor para sus presentaciones en CDMX, Guadalajara y Monterrey

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Luego de ser internado el 17 de abril, Malik tuvo que modificar radicalmente su Konnakol Tour, que incluye paradas clave en territorio mexicano. (Ilustración Jesús Aviles/ Infobae)
Luego de ser internado el 17 de abril, Malik tuvo que modificar radicalmente su Konnakol Tour, que incluye paradas clave en territorio mexicano. (Ilustración Jesús Aviles/ Infobae)

Zayn Malik enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera como solista. El cantante británico fue hospitalizado en abril de 2026 debido a una enfermedad aún no especificada, justo cuando lanzaba su nuevo álbum Konnakol y se preparaba para iniciar su gira mundial.

Esta situación obligó a Malik a tomar decisiones drásticas: cancelar más de la mitad de sus presentaciones y replantear por completo el calendario de su tour.

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Zayn Malik
La salud de Zayn Malik obligó a cancelar más de la mitad de las fechas de su gira Konnakol Tour, afectando principalmente shows en Estados Unidos y Europa. (Créditos: Instagram/@zayn)

Mientras la incertidumbre y la especulación dominan la conversación en torno al artista, muchos fans en México se preguntan si las fechas confirmadas en Monterrey, Guadalajara y CDMX seguirán adelante o si serán las próximas en ser canceladas.

La salud de Zayn Malik y el recorte global de la gira

El estado de salud de Zayn Malik se convirtió en el tema central de su gira Konnakol Tour. Tras su hospitalización, el artista compartió mensajes agradeciendo el apoyo y explicó que, aunque se encuentra en recuperación, debió reducir el número de conciertos para priorizar su bienestar.

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  • Hospitalización inesperada: Zayn fue internado el 17 de abril, coincidiendo con el lanzamiento de su álbum.
  • Reducción drástica del tour: De 31 fechas originales, eliminó 21, incluyendo la totalidad de los conciertos en Estados Unidos y varios en Europa.
Zayn Malik en cama de hospital, con bata y conectado a equipo médico. Un texto superpuesto agradece a sus fans y al personal del hospital
Zayn Malik fue hospitalizado en abril de 2026 justo al lanzar su álbum Konnakol y antes de iniciar su gira mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, Malik aseguró que sigue recuperándose en casa y que espera volver más fuerte, aunque lamentó no poder ver a todos sus fans como tenía planeado.

Fechas en México: ¿siguen en pie?

En medio del recorte global, las presentaciones en México permanecen oficialmente confirmadas. El calendario vigente incluye:

  • 14 de junio: Estadio Borregos, Monterrey
  • 17 de junio: Arena VFG, Guadalajara
  • 20 de junio: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México
Zayn Malik, ex cantante de One Direction
Las presentaciones de Zayn Malik en México para junio de 2026 siguen oficialmente confirmadas a pesar de la incertidumbre generada por su estado de salud. (Instagram/ @zayn)

Zayn manifestó su intención de mantener la mayor cantidad de fechas posible y expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus fans mexicanos. Sin embargo, la baja venta de boletos y la incertidumbre por su salud han generado dudas sobre la viabilidad de estos conciertos.

Reacciones y expectativas de los fans

La noticia de la hospitalización del ex One Direction y los recortes en la gira provocó una oleada de reacciones en redes:

  • Preocupación por la baja demanda: Imágenes de los mapas de asientos muestran aún muchas localidades disponibles, alimentando rumores sobre una posible cancelación.
  • Historial de cancelaciones: El recuerdo de shows cancelados en el pasado por problemas de salud de Zayn suma inquietud al ambiente.
  • Seguimiento cercano: Los seguidores permanecen atentos a cualquier novedad oficial, con la esperanza de que el cantante finalmente suba al escenario mexicano.
La baja venta de boletos para los conciertos de Zayn Malik en México alimenta rumores sobre una "inminente" cancelación. (X/ @kissallthetim)
La baja venta de boletos para los conciertos de Zayn Malik en México alimenta rumores sobre una "inminente" cancelación. (X/ @kissallthetim)

En este contexto, la situación de los conciertos de Zayn Malik en México se mantiene en suspenso, a la espera de algún anuncio oficial de las fechas programadas para junio.

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