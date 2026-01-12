El alcance internacional del Cártel de Sinaloa: así han sido detectadas sus operaciones desde China hasta Ecuador

El grupo delictivo sufre una pugna interior tras el secuestro del mayo Zambada (Jesús Avilés/ Infobae México)

Mientras en México persiste una fractura al interior del Cártel de Sinaloa tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, la estructura criminal sigue operando no solo a nivel nacional sino también en otras partes del mundo.

Una de las acciones más recientes que muestra la capacidad del también llamado Cártel del Pacífico para generar nexos en diversos países es el aseguramiento de nueve personas en España, quienes formaban parte de una estructura criminal hispano-mexicana.

Sin embargo, en diferentes ocasiones han sido detectadas las actividades del Cártel de Sinaloa en el mundo. Por ejemplo el caso de China es relevante por la obtención de precursores para la fabricación del fentanilo, además de que diversos sujetos de origen chino han sido ligados con el grupo

El Cártel de Sinaloa en 40 naciones

La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) de 2025, la cual es realizada por la Agencia para el Control de Drogas (DEA) señala que el grupo criminal mexicano opera en por lo menos 40 países. Si bien no ofrece una lista de las naciones en cuestión, es posible rastrear informes sobre las actividades del grupo alrededor del mundo.

Parte del documento (DEA)

El mismo informe de la DEA detalla que parte del interés de la estructura delictiva en Asia y Oceanía está relacionado con el negocio de drogas sintéticas, pues en dichas zonas pueden generarse mayores ganancias.

“A nivel mundial, CDS aprovecha el tráfico y el suministro de metanfetamina y cocaína para inundar los lucrativos mercados de drogas en Asia, Australia y Nueva Zelanda, donde las ganancias de la metanfetamina pueden ser más de 100 veces mayores que en Estados Unidos”, es parte del informe.

En Francia y Polonia

España no es el único país europeo en donde han sido registradas acciones del Cártel de Sinaloa. Fue a mediados de 2025 que fue dado a conocer el arresto de Elías Heriberto Ravo Tobar cerca de París, se trata de un hombre de origen colombiano y ligado con el Cártel de Sinaloa.

Días antes, una operación en Francia dejó como resultado la detención de 16 individuos: un ciudadano belga, 13 franceses, un de origen serbio, además de un mexicano-estadounidense.

(Foto: Europol)

Según la Europol, la estructura ligada con la producción y distribución de drogas sintéticas mantenía “fuertes vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa”.

Mientras que en Polonia fue desmantelado un laboratorio profesional de metanfetamina, en el cual donde había equipo para la producción masiva de drogas.

Si bien las autoridades no divulgaron el nombre de la agrupación ligada a la droga en una parte del comunicado señalaron: “tres hombres fueron arrestados en el lugar, dos de ellos ciudadanos mexicanos vinculados a uno de los cárteles de la droga más grandes de Norteamérica.

Las autoridades detuvieron a dos ciudadanos mexicanos vinculados con uno de los cárteles más grandes que se encargaban de supervisar la producción de la droga. Crédito: CBŚP

Del sur al norte de América

Un caso documentado por el Departamento del Tesoro de EEUU en junio de 2024, la institución señala que la organización delictiva Los Pochos en Guatemala apoyó al Cártel de Sinaloa con el trasiego de cocaína.

Además, en octubre de 2025 la Policía Montada de Canadá aseguró que en dicho país operan siete organizaciones criminales, entre las que se encuentran cárteles mexicanos, uno de ellos el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que en Ecuador hay una alianza del grupo local Los Choneros con el grupo delictivo mexicano para el trasiego de cocaína desde Colombia.

Respecto a Colombia, en febrero del año pasado el presidente Gustavo Petro declaró que el Cártel de Sinaloa es que el que da órdenes al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

Los dueños de esas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran la cocaína de origen mexicano. El Cártel de Sinaloa es el jefe actual del ELN”

Cártel de Sinaloa trató de entrar a Chile

Finalmente, en el caso de Chile, dos sujetos fueron condenados dos hermanos de origen mexicano tras ser hallados culpables de asociación ilícita para tráfico de drogas. Fueron ligados con el Cártel del Pacífico.

Los integrantes del grupo criminal pretendían usar los puertos marítimos y aéreos a través de corromper al personal.

Todos los registros de las actividades del grupo criminal mexicano en el mundo muestran la capacidad operativa del mismo a pesar de actualmente vivir una disputa a lo interno.