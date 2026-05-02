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Estos son los jugadores de Chivas que Alicia Cervantes superó en goles

Cervantes ya es la mayor goleadora en la historia del club

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Alicia Cervantes - América vs Chivas Femenil
"Licha" Cervantes hizo historia tars superar a Omar Bravo en goles. (Twitter/ @ChivasFemenil)

La delantera rojiblanca firmó una actuación decisiva en el Estadio Jalisco durante la Liguilla del torneo Clausura 2026 al enfrentar a Pachuca, donde logró romper la marca absoluta de goles del club.

Con este logro, Alicia Cervantes alcanzó la cima del futbol mexicano al convertirse en la máxima goleadora histórica de Chivas.

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Con 161 goles vistiendo la camiseta de Chivas, Alicia Cervantes se consolidó como la máxima anotadora en la historia del club tapatío, inscribiendo su nombre en los registros más destacados del Guadalajara.

Así quedan todos los goleadores históricos de Chivas

Tras la victoria por 2-1 de Chivas sobre Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, así quedaron todos los goleadores históricos de los rojiblancos:

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  1. Alicia Cervantes (Femenil) – 161 goles
  2. Omar Bravo (Varonil) – 160 goles
  3. Salvador Reyes (Varonil) – 154 goles
  4. Javier Valdivia (Varonil) – 98 goles
  5. Eduardo de la Torre (Varonil) – 89 goles
  6. Benjamín Galindo (Varonil) – 78 goles
  7. Crescencio Gutiérrez (Varonil) – 72 goles
  8. Carolina Jaramillo (Femenil) – 58 goles
  9. Adolfo Bautista (Varonil) – 54 goles
  10. Marco Fabián (Varonil) – 49 goles

El promedio goleador de Alicia Cervantes se sitúa en 0,85 tantos por partido, muy por encima del 0,35 que ostentaba Omar Bravo.

Bravo era el máximo goleador en la historia de Chivas, donde jugó en tres etapas distintas (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)
Bravo era el máximo goleador en la historia de Chivas, donde jugó en tres etapas distintas (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Con 161 goles, la delantera —conocida como “Licha” para la afición— no solo superó la marca previa de Omar Bravo (160 goles) y el registro histórico de Salvador Reyes (154), sino que estableció un referente para el futbol femenil en México y la historia del Club Guadalajara.

La influencia de Alicia Cervantes en Chivas trasciende sus registros goleadores, al consolidarse como la figura clave del plantel.

Desde su arribo al equipo, por un breve periodo en Atlas, su papel en el ataque ha resultado determinante, guiando al grupo en fases cruciales como la Liguilla y en partidos decisivos de la Liga MX Femenil.

“Me falta una estrellita más”: Alicia Cervantes deja en claro que su objetivo está en el título

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Antonio Contreras cedió su espacio a Alicia Cervantes, quien acaparó la atención y se convirtió en el centro de todas las miradas, recibiendo un reconocimiento inmediato por su logro.

“Me falta una estrellita más y un trofeo más”, respondió Licha Cervantes al ser consultada sobre sus próximos objetivos, dejando en claro que su ambición permanece intacta.

La delantera subrayó su enfoque en lo colectivo y la meta de coronar la temporada: “Estamos a un partido más, y vamos ahí paso a pasito”.

“Estoy muy orgullosa de esa niña que ahora está logrando todo lo que ella se propuso”, expresó Alicia Cervantes al recordar sus inicios, compartiendo así una de las frases más personales de la noche.

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