México

Golpe al bolsillo: EEUU va por los bienes y fortunas de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

La acusación formal establece que todos los implicados deberán entregar cualquier bien derivado de ganancias ilícitas obtenidas a través de la protección a “Los Chapitos”

Guardar
Foto: Gobierno de Sinaloa.
Foto: Gobierno de Sinaloa.

La estrategia legal del Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa no solo busca penas de prisión, sino el desmantelamiento total de su estructura financiera. Según el documento judicial de la acusación formal del Departamento de Justicia, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido notificaciones de decomiso que afectan directamente al gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios.

El rastreo de las “ganancias del fentanilo”

El eje central de la ofensiva financiera se detalla en el apartado de “Notificaciones de Decomiso” del expediente. El Gran Jurado determinó que, tras cometer los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, los acusados deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades.

PUBLICIDAD

Esta medida alcanza no solo al gobernador Rocha Moya, sino también a figuras de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra. El documento subraya que el decomiso incluye cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

Persecución de bienes sustitutos: Sin lugar donde esconder la fortuna

Uno de los puntos más agresivos de la acusación es la “Disposición sobre bienes sustitutos”. El gobierno de EE. UU. advierte que, si los bienes sujetos a decomiso no pueden ser localizados tras un ejercicio de debida diligencia, han sido transferidos a terceros, vendidos, o han disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal.

PUBLICIDAD

Esta cláusula impide que los señalados puedan proteger su patrimonio mediante la transferencia de activos a familiares o prestanombres, permitiendo al tribunal neoyorquino perseguir propiedades legalmente registradas que originalmente no estuvieran vinculadas al delito.

Mapa Interactivo de Decomisos

El Costo de la Corrupción en Sinaloa

Impacto financiero y decomisos solicitados por el Tribunal de EE. UU.

La Nómina del Cártel Mensual

Sobornos documentados pagados por "Los Chapitos" a altos mandos.

Sec. Seguridad (Mérida S.) $100,000+
Jefes Policía Inv. ("R1") $16,670
Vicefiscal (Castro Z.) $10,893
Alcalde Culiacán (Gámez M.) $10,000+
Subdirector Pol. ("Tornado") $5,450

Objetivos de Incautación

Exigencia de ceder todos los bienes y propiedades derivados de las ganancias de la importación y tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia EE. UU.

Decomiso absoluto de ametralladoras, explosivos y municiones utilizadas para proteger la red de corrupción y las operaciones del Cártel.

Incautación específica de bienes, muebles e inmuebles, atribuidos al secuestro y asesinato del informante de la DEA y su familiar.

La Cláusula de Bienes Sustitutos

El punto clave de la acusación: Si los acusados escondieron, transfirieron a terceros o gastaron el dinero de los sobornos, el gobierno de EE. UU. ordenará confiscar sus propiedades y cuentas legales hasta cubrir el equivalente a la deuda criminal.

Fuente: Acusación formal S9 23 Cr. 180 (KPF) | Tribunal de Distrito Sur de Nueva York

Incautación de armamento y activos específicos

El decomiso no se limita a dinero en efectivo o cuentas bancarias. Por los cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, el tribunal exige que los acusados entreguen todas las armas de fuego y municiones involucradas en la comisión de los delitos. El expediente menciona el uso constante de camiones blindados, lanzagranadas, bazucas y fusiles AK-47 y AR-15 para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En el caso particular de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden de decomiso es aún más específica. Debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, Millán deberá ceder todo bien mueble e inmueble derivado de las ganancias de dichos delitos, incluyendo sumas de dinero en moneda estadounidense que representen el importe total de las ganancias atribuibles a estos actos de violencia.

El costo de la impunidad operativa

La magnitud del decomiso se sustenta en la evidencia de sobornos sistemáticos que el cártel pagaba a los funcionarios. El documento revela que jefes policiales y fiscales recibían pagos mensuales que oscilaban entre los 5 mil 450 y los 16 mil 670 dólares a cambio de protección y filtración de información sensible. Ahora, la justicia de los Estados Unidos busca recuperar cada dólar de esa red de corrupción que permitió la expansión de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y el resto del mundo.

Temas Relacionados

SinaloaDepartamento de JusticiaEEUUacusaciónRubén Rocha Moyafuncionariosnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CONMEBOL y la Asociación Japonesa de Futbol firman acuerdo de cooperación previo al Mundial 2026

El acuerdo da continuidad al firmado entre ambas organizaciones en 2022

CONMEBOL y la Asociación Japonesa de Futbol firman acuerdo de cooperación previo al Mundial 2026

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 2 de mayo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 2 de mayo

¿Desde qué lugar saldrá Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026?

Lando Norris, de McLaren, se quedó con la pole position

¿Desde qué lugar saldrá Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026?

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Aunque la creadora de contenido surcoreana bromeaba con una boda, su ahora prometido la sorprendió con un inolvidable momento

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Cómo funciona el tratado de extradición entre México y EEUU y cuándo puede fallar

El acuerdo bilateral obliga a ambos países a colaborar en la entrega de personas acusadas de delitos graves. Sin embargo, diferencias legales, criterios de prueba y factores políticos pueden frenar o retrasar los procesos de extradición

Cómo funciona el tratado de extradición entre México y EEUU y cuándo puede fallar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

Detienen en Sinaloa a José Porfirio Díaz, alias “El Pío”, hijo del famoso narcotraficante Baltazar Díaz

Grecia Quiroz lamenta la falta de justicia tras seis meses del asesinato de Carlos Manzo

Tigres, caballos pura sangre y autos de colección, todo lo que decomisó la FGR en Otumba

ENTRETENIMIENTO

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

DEPORTES

CONMEBOL y la Asociación Japonesa de Futbol firman acuerdo de cooperación previo al Mundial 2026

CONMEBOL y la Asociación Japonesa de Futbol firman acuerdo de cooperación previo al Mundial 2026

¿Desde qué lugar saldrá Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026?

El panameño Andrés Andrade rompe sequía de seis décadas y se corona campeón con el LASK de Austria

Selección de Sudáfrica viajará a México dos semanas antes de la inauguración del Mundial por esta razón

Estos son los jugadores de Chivas que Alicia Cervantes superó en goles