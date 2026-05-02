Golpe al bolsillo: EEUU va por los bienes y fortunas de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Foto: Gobierno de Sinaloa.

La estrategia legal del Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa no solo busca penas de prisión, sino el desmantelamiento total de su estructura financiera. Según el documento judicial de la acusación formal del Departamento de Justicia, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido notificaciones de decomiso que afectan directamente al gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios.

El rastreo de las “ganancias del fentanilo”

El eje central de la ofensiva financiera se detalla en el apartado de “Notificaciones de Decomiso” del expediente. El Gran Jurado determinó que, tras cometer los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, los acusados deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades.

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Esta medida alcanza no solo al gobernador Rocha Moya, sino también a figuras de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra. El documento subraya que el decomiso incluye cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

Persecución de bienes sustitutos: Sin lugar donde esconder la fortuna

Uno de los puntos más agresivos de la acusación es la “Disposición sobre bienes sustitutos”. El gobierno de EE. UU. advierte que, si los bienes sujetos a decomiso no pueden ser localizados tras un ejercicio de debida diligencia, han sido transferidos a terceros, vendidos, o han disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal.

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Esta cláusula impide que los señalados puedan proteger su patrimonio mediante la transferencia de activos a familiares o prestanombres, permitiendo al tribunal neoyorquino perseguir propiedades legalmente registradas que originalmente no estuvieran vinculadas al delito.

Mapa Interactivo de Decomisos El Costo de la Corrupción en Sinaloa Impacto financiero y decomisos solicitados por el Tribunal de EE. UU. La Nómina del Cártel Mensual Sobornos documentados pagados por "Los Chapitos" a altos mandos. Sec. Seguridad (Mérida S.) $100,000+ Jefes Policía Inv. ("R1") $16,670 Vicefiscal (Castro Z.) $10,893 Alcalde Culiacán (Gámez M.) $10,000+ Subdirector Pol. ("Tornado") $5,450 Objetivos de Incautación 1. Narcóticos y Ganancias Ilícitas + Exigencia de ceder todos los bienes y propiedades derivados de las ganancias de la importación y tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia EE. UU. 2. Desarme Estructural + Decomiso absoluto de ametralladoras, explosivos y municiones utilizadas para proteger la red de corrupción y las operaciones del Cártel. 3. Reparación por Crímenes Violentos + Incautación específica de bienes, muebles e inmuebles, atribuidos al secuestro y asesinato del informante de la DEA y su familiar. La Cláusula de Bienes Sustitutos El punto clave de la acusación: Si los acusados escondieron, transfirieron a terceros o gastaron el dinero de los sobornos, el gobierno de EE. UU. ordenará confiscar sus propiedades y cuentas legales hasta cubrir el equivalente a la deuda criminal.

Incautación de armamento y activos específicos

El decomiso no se limita a dinero en efectivo o cuentas bancarias. Por los cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, el tribunal exige que los acusados entreguen todas las armas de fuego y municiones involucradas en la comisión de los delitos. El expediente menciona el uso constante de camiones blindados, lanzagranadas, bazucas y fusiles AK-47 y AR-15 para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

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En el caso particular de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden de decomiso es aún más específica. Debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, Millán deberá ceder todo bien mueble e inmueble derivado de las ganancias de dichos delitos, incluyendo sumas de dinero en moneda estadounidense que representen el importe total de las ganancias atribuibles a estos actos de violencia.

El costo de la impunidad operativa

La magnitud del decomiso se sustenta en la evidencia de sobornos sistemáticos que el cártel pagaba a los funcionarios. El documento revela que jefes policiales y fiscales recibían pagos mensuales que oscilaban entre los 5 mil 450 y los 16 mil 670 dólares a cambio de protección y filtración de información sensible. Ahora, la justicia de los Estados Unidos busca recuperar cada dólar de esa red de corrupción que permitió la expansión de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y el resto del mundo.

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