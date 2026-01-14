México

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

Dos de los detenidos se encontraban bajo órdenes de “El Jardinero” y “El Sapo”

Uno de los detenidos se desempeñaba como jefe de plaza y otro como operador financiero. (Jesús Avilés/Infobae)

Cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en dos operaciones realizadas en los estados de Jalisco y Nayarit por parte de elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas.

Su captura se llevó a cabo derivado de labores de inteligencia militar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que permitieron detectar el patrón de movilidad y un domicilio utilizado por los integrantes del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Un expolicía y un jefe de plaza entre los detenidos

Trabajos de seguimiento permitieron ubicar un domicilio en el municipio de Tepic, Nayarit, donde fue detenido Luis Ignacio “N” de 46 años de edad, apodado “Cárdenas”, quien fue identificado como operador financiero de la organización criminal.

Información obtenida por Infobae México refiere que “Cárdenas” era el encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica para el cártel, empleando aeronaves pequeñas y pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

El sujeto también trabajaba bajo las órdenes de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien de acuerdo con el periodista Óscar Balderas sería el nuevo encargado de la seguridad de Los Chapitos.

Foto: FGR
Foto: FGR

Los datos refieren que Luis Ignacio “N” se desempeñó como Policía Judicial de Nayarit de 1999 a 2003. Además, trabajó en la Dirección General de la Agencia Estatal Investigadora de Nayarit como agente de investigación con funciones operativas, a la cual ingresó el 01 de diciembre de 2010.

Durante su captura también se aseguraron sustancias con características propias de la cocaína y del cristal, así como un arma larga y otros objetos.

“Bravo”, el jefe de plaza bajo las órdenes de uno de los posibles sucesores del CJNG

Derivado de trabajos de inteligencia, y en colaboración con el Gabinete de Seguridad, se localizó a José Gabriel “N”, alias “Bravo”, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Cañadas del municipio de Zapopan, Jalisco.

El sujeto fue detenido junto a Carlos “N” y Mauricio “N”, a quienes se les decomisó drogas, cargadores, teléfonos celulares, entre otros objetos.

Infobae México pudo conocer que José Gabriel “N”, “Bravo”, es identificado por las autoridades federales como jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como en la zona metropolitana de Guadalajara.

Foto: FGR
Foto: FGR

Los datos refieren que el sujeto se encontraba bajo órdenes directas de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, quien es considerado uno de los posibles sucesores del liderazgo del cártel.

Además, cuenta con el apoyo de familiares de “El Mencho” y con grupos de sicarios para realizar sus actividades delictivas.

Durante la acción también se aseguró sustancia sólida cristalina, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína, entre otros objetos.

Estas detenciones se suman a las de Mario Alfredo Lindoro y Mario Lindoro, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de Los Chapitos, ocurrida en diciembre pasado en Jalisco.

