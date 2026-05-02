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El panameño Andrés Andrade rompe sequía de seis décadas y se corona campeón con el LASK de Austria

El conjunto austriaco venció 4-2 al Altach en una final electrizante que se definió en tiempo extra, asegurando su lugar en la UEFA Europa League

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El defensor canalero fue pieza clave del LASK Linz durante los 120 minutos de la final, sumando confianza y experiencia de cara al Mundial 2026. (Facebook/ LASK)
El defensor canalero fue pieza clave del LASK Linz durante los 120 minutos de la final, sumando confianza y experiencia de cara al Mundial 2026. (Facebook/ LASK)

La historia del futbol panameño sumó esta tarde un capítulo dorado con la consagración de Andrés Andrade en la Copa de Austria 2026.

El defensor se convirtió en protagonista de un logro histórico al levantar su primer título europeo con el LASK Linz, equipo que rompió una sequía de 61 años sin conquistar el torneo.

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El LASK Linz rompe una sequía de 61 años y conquista la Copa de Austria 2026 con Andrade como figura. (X/ @LASK_Official)
El LASK Linz rompe una sequía de 61 años y conquista la Copa de Austria 2026 con Andrade como figura. (X/ @LASK_Official)

La final, disputada en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, fue vibrante y exigió tiempo extra para definir al campeón. Andrade jugó los 120 minutos, consolidándose como pieza clave en la defensa y celebrando con orgullo junto a la bandera de Panamá.

Un título histórico para el LASK

El triunfo del LASK fue particularmente significativo. No fue solamente un trofeo más, sino un regreso a la cima tras décadas de espera.

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  • Resultado final: LASK 4-2 Altach en tiempo extra.
  • Último título copero: 1965.
  • Premio adicional: clasificación directa a la UEFA Europa League 2026-27.
Andrade jugó los 120 minutos de la final y celebró su primer título europeo con la bandera de Panamá. (X/ @fepafut)
Andrade jugó los 120 minutos de la final y celebró su primer título europeo con la bandera de Panamá. (X/ @fepafut)

Así, este campeonato reafirma el crecimiento del club austriaco y marca un nuevo capítulo en su historia. Para Andrade, significa entrar en la élite de los futbolistas panameños con títulos en Europa.

Andrés Andrade: un referente en el futbol austriaco

El defensor canalero fue protagonista durante todo el torneo y en la final mostró su jerarquía.

  • Titular indiscutible: jugó todos los minutos de la Copa.
  • Versatilidad: se desempeñó como central por izquierda y carrilero.
  • Aportación ofensiva: anotó 2 goles en el torneo.
  • Regularidad: 33 partidos en la temporada, con 3 goles y 2 asistencias.
El defensor panameño destaca como titular indiscutible, versátil y goleador, con 33 partidos y 3 goles en la temporada. (X/ @fepafut)
El defensor panameño destaca como titular indiscutible, versátil y goleador, con 33 partidos y 3 goles en la temporada. (X/ @fepafut)

De esta manera, su rendimiento lo consolida como referente en el LASK y como uno de los futbolistas panameños más destacados del momento.

Lo que viene para Andrade y Panamá

El título llega en un momento clave para Andrés Andrade y su selección de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

  • Liga de Austria: LASK lidera la tabla y busca un doblete histórico (Copa y Liga).
  • Contrato vigente: hasta junio de 2028, asegurando continuidad en Europa.
  • Selección de Panamá: se perfila como titular indiscutible en el Mundial 2026, con confianza y ritmo competitivo.
  • Celebración nacional: la FEPAFUT felicitó públicamente a Andrade, destacando su logro como orgullo panameño.
Andrade llegará fortalecido con la Selección de Panamá, lista para enfrentar a Inglaterra y Croacia en el Grupo L del Mundial. (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)
Andrade llegará fortalecido con la Selección de Panamá, lista para enfrentar a Inglaterra y Croacia en el Grupo L del Mundial. (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

En este sentido, el defensor llega fortalecido a la cita mundialista, donde su experiencia europea será vital para encabezar la zaga canalera y medirse frente a potencias como Inglaterra y Croacia en el Grupo L.

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