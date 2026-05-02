Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Cabildo de Culiacán otorga licencia al cargo a Juan de Dios Gámez Mendívil

El Cabildo del municipio de Culiacán, aprobó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, tras el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa señalados de supuestos nexos con Los Chapitos.

Ana Miriam Ramos Villareal, quien se venía desempeñando como síndica municipal, es la alcaldesa sustituta de Culiacán y se mantendrá en el cargo durante el tiempo que dure la licencia de Gámez Mendívil.

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