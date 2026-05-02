México

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Ana Miriam Ramos Villareal se convirtió en la alcaldesa sustituta

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Penas y procesos judiciales que enfrenta el alcalde de Culiacán
Cabildo de Culiacán otorga licencia al cargo a Juan de Dios Gámez Mendívil

El Cabildo del municipio de Culiacán, aprobó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, tras el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa señalados de supuestos nexos con Los Chapitos.

Ana Miriam Ramos Villareal, quien se venía desempeñando como síndica municipal, es la alcaldesa sustituta de Culiacán y se mantendrá en el cargo durante el tiempo que dure la licencia de Gámez Mendívil.

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