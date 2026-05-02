Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 2 de mayo

Precaución vial: Considera cortes a la circulación en inmediaciones del Monumento a la Revolución por “Rodada infantil 2026”, que dará inicio a las 09:00 horas.
Buen avance en Eje 3 Norte, de Eduardo Molina hacia Av. Insurgentes.
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