CONMEBOL y la Asociación Japonesa de Futbol firman acuerdo de cooperación previo al Mundial 2026

(CONMEBOL)

La Confederación Sudamericana de Fútbol y la Asociación Japonesa de Futbol firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) en Vancouver, Canadá, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas organizaciones y promover el desarrollo del futbol a nivel institucional.

El acuerdo fue suscrito en la antesala del Congreso de la FIFA por los presidentes Alejandro Domínguez y Miyamoto Tsuneyasu, quienes establecieron un marco de colaboración enfocado en el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades entre ambas confederaciones.

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Un acuerdo para fortalecer la cooperación internacional

(CONMEBOL)

El entendimiento da continuidad al primer convenio firmado en 2022 y busca consolidar la relación entre ambas instituciones, con énfasis en el fortalecimiento de sus estructuras organizativas y la promoción de los valores del futbol como herramienta de integración.

De acuerdo con lo informado por las organizaciones, el convenio permitirá impulsar vínculos más estrechos entre sus respectivas federaciones, así como fomentar el desarrollo conjunto en distintos niveles del deporte.

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Áreas de colaboración y vigencia del acuerdo

El Memorando de Entendimiento contempla diversas líneas de trabajo, entre ellas la participación mutua en competiciones de distintas categorías, el intercambio de experiencias entre personal administrativo y de gestión, así como el apoyo de la CONMEBOL a la federación japonesa para fortalecer relaciones con sus asociaciones miembro.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años a partir de su entrada en vigor, con posibilidad de concluirse anticipadamente mediante notificación por escrito de cualquiera de las partes.

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