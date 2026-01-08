México

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

Fueron asegurados con cristal y marihuana, además de un arma de fuego

Los sujetos detenidos (SSPC-SLP)
Los sujetos detenidos (SSPC-SLP)

Las autoridades de San Luis Potosí informaron sobre la detención de dos personas, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que estarían relacionados con homicidios en la entidad.

El 6 de enero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado informaron sobre la captura de dos sujetos, quienes fueron identificados como José “N”, alias El Ondeado o El Rodo, de 25 años, y Fabiana [sic] “N” , de 42 años.

Presuntos responsables del homicidio de “El Jordan”

Ambos fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil junto con un arma corta calibre 9 milímetros, 46 dosis de cristal (metanfetamina) y 16 bolsas con marihuana.

(SSPC-SLP)
(SSPC-SLP)

Además, la Secretaría de Seguridad estatal desatacó que los individuos mencionados fueron capturados habrían confesado su participación en el homicidio de un sujeto cuyo cuerpo fue localizado a finales de 2025.

Ambos habrían confesado su participación en el homicidio de Ángel Daniel Contreras Castillo, un sujeto apodado El Jordán, quien fue localizado sin vida el 31 de diciembre de 2025.

“La acción fue llevada a cabo a cabo por la Guardia Civil Estatal con información y coordinación con la Policía de Investigación para ubicar a un objetivo criminal conocido como “El Rodo”, quien se ocultaba en un domicilio particular”, es parte del informe de la SSPC de San Luis Potosí.

De igual manera, hay investigaciones acerca de su presunta participación en en otras acciones violentas en la zona, pues podrían tener nexos con homicidios en el municipio de Santa María del Río.

Detienen a objetivo criminal “El
Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP (SSPC-SLP)

Si bien el reporte de las autoridades indica que una de las personas aseguradas es Fabiana “N”, las fotografías muestran lo que parecen ser dos hombres detenidos, además aparecen las drogas, el arma y el vehículo asegurados.

Nueve miembros de La Barredora detenidos en Puebla

En otras acciones, el 6 de enero las autoridades de Puebla informaron sobre la detención de nueve personas que fueron identificadas como integrantes del grupo criminal denominado La Barredora, una estructura ligada con el CJNG.

Entre los capturados está un sujeto apodado "El Gordo" y otro conocido como "El Temach" (Facebook/Gobierno de Puebla)

La fiscal de la entidad, Idamis Pastor Betancourt, informó de los arrestos durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Eduardo N, alias El Gordo; Alex Rigoberto N., alias El Temach; Paulino N., Ernesto Brayan N., Miguel Ángel N., Cristian N., Javier N., Uriel Hilario N., y José Miguel N. fueron las personas capturadas tras un ataque contra agentes de seguridad.

“En un operativo interinstitucional se detuvieron a nueve personas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego, delitos contra la salud, entre otros. Están relacionados con el grupo Operativa Barredora", destacó la funcionara durante la conferencia de prensa.

