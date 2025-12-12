México

Capturan a cuatro personas con chalecos del CJNG en Zacatecas: viajaban con menores de edad

Los asegurados son identificados como presunto integrantes de una célula delictiva

Entre las personas capturadas también hay una menor de edad (SSP Zacatecas)

Cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas en Zacatecas junto con armas de fuego, equipo táctico y un vehículo. A los individuos detenidos se les identifica como posibles integrantes de una célula delictiva; parte del material asegurado son chalecos con las letras CJNG, alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El 11 de diciembre la Secretaría a de Seguridad Pública de Zacatecas informó el arresto de cuatro personas originarias de Jalisco: Amadeo N., de 28 años de edad; Alejandro N., de 20 años; Hermelinda N., de 25 años, así como una menor de 16 años.

Dichas personas fueron detenidas en la comunidad de Milpillas de Allende, municipio de Teúl de González Ortega, sitio al que acudieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) junto con militares y miembros de la Guardia Nacional.

La sustancias incautada (SSP Zacatecas)
Menores asegurados tras la revisión

Los agentes realizaban recorridos en el sitio, lo que resultó en la ubicación de una camioneta Dodge Dakota en donde había personas con una “actitud sospechosa”. Dentro de la unidad había presunta marihuana, cargadores de arma de fuego y equipo táctico.

Es por ello que los tripulantes del vehículo fueron arrestados. Cabe destacar que cuatro menores de edad, quienes viajaban con los ahora detenidos, fueron resguardados.

“Cuatro menores, de entre 2 y 11 años de edad, viajaban con los adultos, por lo que de inmediato fueron puestos bajo resguardo de la autoridad correspondiente para garantizar su atención y protección”, señala la Secretaría de Seguridad estatal.

El mensaje de las autoridades
Imágenes compartidas por las autoridades muestran que las personas fueron capturadas junto con chalecos con las letras CJNG al frente, además de algunos artefactos ponchallantas.

Marihuana asegurada en el estado

El mismo 11 de diciembre la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de 40 kilos de marihuana en el municipio de Benito Juárez. La sustancia estaba en bultos de plástico escondidos entre la maleza.

La marihuana hallada presuntamente ya estaba deshidratada, es decir, estaba lista para ser procesada, según compartió la Guardia Nacional.

Lo asegurado por los guardias
Cuatro detenidos y más de 30 armas aseguradas en Zacatecas

Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre tres sujetos fueron arrestados en Zacatecas junto con 31 armas largas, 129 cargadores y 2 mil 760 cartuchos.

En dicha ocasión los elementos de seguridad también incautaron una docena de artefactos explosivos improvisados y la misma cantidad de paquetes con aproximadamente 20 kilos de pólvora.

La Guardia Nacional destacó que en dicha ocasión fueron asegurados:

• 1 ametralladora

• 29 armas largas

• 189 cargadores

• 2,760 cartuchos

• Una granada

• Dos vehículos con reporte de robo

• 48 ponchallantas

• Tres cascos tácticos

• Siete pares de botas tácticas

• Nueve fornituras tácticas

• Siete chalecos tácticos

• Cuatro placas balísticas

