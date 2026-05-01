Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

El cantante anunció la reprogramación de su fecha se debido a problemas logísticos que impidieron la llegada de sus músicos al país. (Instagram/Christian Nodal)

Tristes noticias para los fanáticos de Christian Nodal en Chile, el cantante dio a conocer que se pospuso su concierto programado para el día primero de mayo.

El artista anunció la reprogramación de su fecha se debido a problemas logísticos que impidieron la llegada de sus músicos al país.

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Los espectáculos, inicialmente previstos para los días 1 y 2 de mayo, ahora se realizarán el 2 y 3 de mayo la fecha del sábado prevalecerá sin cambios.

Nodal informó a través de sus historias de Instagram los motivos de la suspensión y expresó que la situación escapó de su control.

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En un mensaje dirigido a sus seguidores, Nodal expresó su entusiasmo antes del evento:

“Mi gente de Chile, ya no es un sueño, es totalmente una realidad. Ya estoy por acá en Santiago listo pa’ vivir lo que será seguramente dos de las mejores noches de este año. Los amo un chingo y los espero”.

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Nodal llega a Chile @nodal El Forajido

Declaraciones de Christian Nodal y motivos del aplazamiento

El cantante Christian Nodal dio el aviso a través de sus historias en Instagram (@nodal)

Horas después, el artista informó sobre la imposibilidad de llevar a cabo el primer concierto en la fecha original. “Mi gente de Santiago de Chile, lamento mucho estar en esta situación...Me da mucha tristeza, me da mucho coraje. No me llegaron los músicos. Nosotros salimos directito del palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión, que era llegar hasta todos ustedes para cumplirles estas dos noches que les prometimos que iban a ser inolvidables”, explicó.

Nodal atribuyó la falla a problemas en la organización: “Falló la logística, otra vez quedó mal por culpa de terceros.

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Se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancia y demás, era muy complejo, era muy delicado”.

El cantante indicó que su equipo recomendó contratar un avión privado para los músicos, pero esa opción fue descartada para no incurrir en gastos adicionales. Además, señaló que el descanso de los músicos y su traslado no fueron priorizados, y que un contratiempo climático en Ciudad de México agravó la situación.

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“Se sabe esto de las tres de la mañana. Yo me acabo de enterar hace una hora y ya me pasó una vez. No quiero que me vuelva a pasar. Los amo mucho. Mil disculpas y les tengo noticias pronto”, agregó Nodal.

Nueva fecha y validez de los boletos

Tras confirmar una solución, Nodal anunció que el concierto ha sido reprogramado para el 3 de mayo, con inicio a las 19:00 horas.

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El artista aclaró que los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos para la nueva presentación. “Lo siento mucho, se salió de mis manos, se salió de mi control y nada. Los amo mucho. Santiago de Chile, mi gente Monticello. Los espero el domingo. Los amo”, expresó el cantante.

Cancelaciones y polémicas recientes en la gira de Nodal en 2026

Durante 2026, Christian Nodal ha enfrentado diversas cancelaciones y rumores en torno a sus presentaciones.

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Entre los episodios recientes destaca la suspensión de su concierto en Tampico, originalmente programado para el 2 de abril, atribuida oficialmente a motivos de logística del artista.

Además, se cancelaron conciertos previstos para el 20 de marzo en Puebla y el 28 de marzo en Acapulco, con la boletera responsable indicando razones logísticas ajenas tanto al artista como a la promotora.

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El contexto de la gira también ha estado marcado por especulaciones relacionadas con la vida personal del cantante.