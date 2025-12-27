México

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Presuntos sicarios de esta organización criminal anunciaron su llegada a la región

Un grupo de presuntos sicarios
Un grupo de presuntos sicarios del CJNG anunciaron su llegada a la entidad y una "limpia"| Jesús Aviles / Infobae México

Una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que intenta incursionar en el municipio de Huitzilac, Morelos, fue identificada por las autoridades estatales luego de que un grupo de presuntos sicarios anunciaron su llegada.

A través de redes sociales, hombres armados y vestidos con equipo táctico con las siglas del CJNG anunciaron su arribo al municipio de Huitzilac, y aseguraron que realizarán “limpia” de grupos a los que llaman como “Los Purinas”, “Mancillas”, “Polillo”, “Mundo”, entre otros, quienes se estarían haciendo pasar por integrantes de la organización criminal.

“La plaza es nuestra y no dejaremos que esa gente corriente los engañe y extorsione. Sabemos perfectamente dónde se esconden”, dijo uno de los sicarios.

En el video se observa
En el video se observa un dron y al menos una docena de presuntos sicarios del CJNG. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

El grupo también amenazó al gobierno estatal en tomar represalias en su contra en caso de detectar que apoyan a grupos contrarios.

“Para el gobierno, les informamos que no nos estamos metiendo con ustedes, porque aquí queremos limpiar la comunidad y no calentarla. Pero si apoyan a esta gente y no hacen su trabajo, ya saben lo que pasa. Todavía les estaremos dando pistas en donde tienen que adentrarse para encontrar toda esta mi*rda que está escondida”, afirmó uno de los hombres armados.

Titular de la SSPC confirma intento de incursión del CJNG

El titular de la SSPC
El titular de la SSPC Morelos en conferencia de prensa (Gobierno del Estado de Morelos)

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, confirmó que una célula del CJNG intenta ingresar al municipio de Huitzilac.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario detalló que lograron identificar la célula como “El Trébol”, la cual difundió el video en redes sociales.

“Es una célula que se identifica como ‘El Trébol’ del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para nosotros, quizás, es el aprovechamiento de que hemos detenido a mucha gente en Huitzilac y que este grupo quiera entrar al estado, a esa zona de Huitzilac”, comentó.

El funcionario informó que aumentarán
El funcionario informó que aumentarán la seguridad en el municipio. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

También aseguró que pareciera que el sitio en el que grabaron el material se encontraría en una zona de Guerrero y no de Morelos, por lo que continuarán trabajando en el reforzamiento de la seguridad para evitar el ingreso de células delictivas.

“Si ustedes se fijan en las imágenes, parece que no está grabado ahí en Huitzilac, parece que está grabado en una parte de la sierra del estado de Guerrero. Lo que ellos ya traen de pronunciación, parece que sean originarios del estado de Guerrero y vamos a seguir trabajando”, aseguró.

Urrutia Lozano informó que para reforzar la seguridad se llevarán a cabo cateos y operativos con el objetivo de disminuir la comisión de delitos en la región.

“Creo que también ahí en Huitzilac tenemos la confianza de la ciudadanía y las denuncias de esta situación van a generar cateos y vamos a hacer operativos importantes. Creo que muchos grupos delincuenciales se aprovechan de la situación y para nosotros lo importante es detener en flagrancia. Este grupo está siendo identificado. Hemos tenido muchas detenciones en los últimos tres, cuatro meses en la zona de Tlaltizapán, de Tlaltitenango, principalmente, y vamos a aumentar los cateos”, detalló el funcionario.

