México

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

La miniserie integra talentos de distintos países, potenciando la diversidad actoral y mostrando escenarios auténticos que fortalecen la representación de la historia latinoamericana

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La casa de los espíritus tendrá su primera serie en Prime Video con Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Fernanda Castillo a bordo
El rodaje en Chile buscó respetar el entorno original de la novela y potenciar la identidad latinoamericana, tanto en lenguaje como en ambientación. (Cortesía/Prime Video)

Finalmente llegó la nueva serie latinoamericana “La casa de los espíritus” con Alfonso Herrera como protagonista principal y un elenco de talla internacional.

El actor mexicano interpreta a Esteban Trueba en la primera adaptación televisiva de la célebre novela de Isabel Allende.

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La serie fue rodada íntegramente en Chile y cuenta con el respaldo directo de Isabel Allende como productora ejecutiva, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino.

El elenco incluye figuras de alcance internacional como Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Juan Pablo Raba.

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Herrera encarna a Esteban Trueba, patriarca de la familia protagonista, en una historia que recorre varias décadas y refleja las tensiones políticas y sociales de América Latina.

Alfonso Herrera: presión, reto actoral y conexión personal

Un hombre con bigote y chaleco oscuro mira fijamente a una mujer de cabello ondulado y suéter claro, ambos de perfil, en una habitación bien iluminada
La transformación física requirió largas horas de maquillaje y trabajo con expertos, según relató el actor mexicano a The New York Times. (Prime Video/ La casa de los espíritus)

Herrera reconoció que asumir el rol de Esteban Trueba implicó una presión especial por tratarse de un libro emblemático para la literatura latinoamericana.

“Hay una presión por trasladar a la televisión un libro que se ha convertido en un clásico latinoamericano, pero hicimos nuestro trabajo con todo el respeto y tratando de honrar la historia y la novela, teniendo el apoyo de Isabel Allende,” afirmó Herrera en entrevista con EFE.

El actor destacó la complejidad del papel:

“Fue un gran reto, y creo que los retos y la responsabilidad son un gran lujo. Hay muchos retos: está el trabajo de prostéticos, el trabajo de una corporalidad, del acento chileno y tratar de no perderme en este mapa generacional porque es una historia que abarca muchas generaciones.” .

Herrera subrayó la relevancia de la serie para la región: “Esta historia no solamente habla de un país, habla de una región, y creo que voltear al pasado y entender quiénes somos nos da la posibilidad de entender nuestro presente de manera más amplia para, al mismo tiempo, no cometer los errores que a veces se cometen.”, explicó en su entrevista para EFE.

Producción, elenco y apuesta internacional

La Casa de los Espíritus - Prime Video
La participación de Allende como productora ejecutiva fue clave para garantizar autenticidad y fidelidad al texto original. (Cortesía: Prime Video)

La miniserie, desarrollada por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andréws Wood, apuesta por un enfoque panregional y una distribución global.

El rodaje en Chile buscó respetar el entorno original de la novela y potenciar la identidad latinoamericana, tanto en lenguaje como en ambientación.

La participación de Allende como productora ejecutiva fue clave para garantizar autenticidad y fidelidad al texto original.

El elenco destaca por su diversidad y proyección internacional. Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en distintas etapas; Fernanda Castillo da vida a Férula; Sara Becker y Fernanda Urrejola son Blanca; y Rochi Hernández interpreta a Alba. Juan Pablo Raba y Pablo Macaya completan el reparto principal.

Realismo mágico, memoria y relevancia social

“La casa de los espíritus” explora los vínculos familiares, la memoria histórica y el realismo mágico como elementos centrales.

La narrativa abarca varias décadas, abordando temas como los derechos humanos y la violencia política, en consonancia con el legado literario de Allende.

Herrera enfatizó: “El realismo mágico es el día a día y lo que se vive constantemente en la región.”

Fernanda Castillo, coprotagonista, también expresó a EFE la magnitud del proyecto:

“Me parece necesario y lo celebro de pie, me parece muy importante en estos tiempos, más que nunca, sentirnos muy orgullosos de hablar español, de nuestras raíces, de dónde venimos, creo que es una celebración de eso, de nuestras historias, de nuestro pasado.”

¿Dónde y cuándo ver la serie “La casa de los espíritus”?

La producción, que consta de ocho episodios, se estrenó el 29 de abril a través de Prime Video y los episodios irán saliendo de forma progresiva.

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