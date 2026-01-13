México

Vinculan a proceso a cuatro presuntos miembros del CJNG en Guanajuato por ataque armado contra agentes

Los hechos sucedieron en Irapuato; entre los detenidos estaría el presunto jefe de célula

Los sujetos detenidos (FGE Guanajuato)
Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la vinculación a proceso en contra de cuatro sujetos que son identificados como miembros de una célula criminal. Cabe destacar que reportes periodísticos indican que los ahora procesados serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reporte de las autoridades compartido el 13 de enero detalla que entre los ahora procesados está un sujeto identificado como jefe de la célula delictiva.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la desarticulación de una célula criminal y el arresto de un sujeto considerado generador de violencia.

Elementos de seguridad acudieron a un inmueble en Irapuato para cumplimentar una orden judicial. En el sitio efectivos de la FGE fueron atacados por los sujetos que estaban al interior del sitio revisado.

Agentes de seguridad acudieron a
“Se logró contener la agresión, evitar pérdidas humanas y retirar de las calles a personas presuntamente vinculadas con delitos de alto impacto”, es parte de lo compartido por la FGE Guanajuato.

Como resultado de la revisión los uniformados incautaron armas de alto poder, drogas y dinero en efectivo, indicios de los que no fueron detalladas cantidades.

Presuntos integrantes del CJNG

Tras ser arrestadas, las personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el ataque armado, además se es determinó la medida de prisión preventiva.

Fue el medio La Jornada el que detalló el nombre de las personas procesadas y el que señaló que serían integrantes del CJNG y que fueron identificados como Carlos Ignacio “N”, María de los Ángeles “N” Leonardo “N”.

Además fue capturado Fernando “N”, quien es señalado como el presunto líder de la célula. Mientras que el ataque en contra de los agentes fue registrado el pasado 30 de diciembre.

Fernando “N” es el sujeto investigado por usar un arma de alto poder para agredir a los efectivos que realizaron el cateo. Al parecer los ahora procesados estarían ligados con otras acciones violentas en la entidad.

Los procesados serían integrantes del
Rescatan a persona secuestrada y desarticulan otra célula delictiva e Salamanca

Previamente, la Fiscalía de Guanajuato informó sobre la detención de integrantes de otra célula criminal, además de que fue rescatada una persona que estaba secuestrada en en la colonia San José de los Naranjos, en Salamanca.

Fueron detenidos una mujer y tres hombres, quienes fueron identificados como María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N”. Dichos sujetos fueron procesados.

A finales de agosto de 2025 una persona de 37 años desapareció y posterior a esto sus familiares fueron contactados vía telefónica para hacerles saber que se trataba de un secuestro y exigieron una cantidad de dinero para liberar a la víctima.

Asimismo, los responsables enviaron material gráfico sobre el sometimiento de la persona secuestrada. Al final, las autoridades localizaron el sitio donde estaba secuestrada la persona.

