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¿Desde qué lugar saldrá Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026?

Lando Norris, de McLaren, se quedó con la pole position

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(AP Foto/Lynne Sladky)
(AP Foto/Lynne Sladky)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez arrancará desde la decimonovena posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, luego de una clasificación en la que el auto de Cadillac quedó lejos del ritmo necesario, aun con las actualizaciones para este fin de semana.

Sin margen para mejorar

(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

Este viernes, el equipo estadounidense no logró avanzar a la SQ2 con el MAC26-01. Checo hizo un solo intento con neumáticos medios y marcó 1:31.255, tiempo que lo colocó de forma provisional en los primeros lugares mientras otros pilotos aún no registraban vuelta.

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Su participación se limitó a tres giros: instalación, vuelta rápida y enfriamiento. Aunque quedaban minutos en la sesión, no volvió a salir a pista, por lo que no hubo oportunidad de ajustar ni de probar a fondo los cambios del monoplaza.

El resultado lo dejó en la penúltima fila, solo por delante de su compañero Valtteri Bottas, que saldrá desde el puesto 20.

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Norris se queda con la pole position

(AP Foto/Lynne Sladky)
(AP Foto/Lynne Sladky)

La pole position de la clasificación Sprint fue para Lando Norris, con un tiempo de 1:27.869. Detrás se ubicaron Kimi Antonelli en el segundo puesto y Oscar Piastri en el tercero.

La carrera Sprint del Gran Premio de Miami se disputará este sábado a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

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