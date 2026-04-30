México

Claudia Sheinbaum dedica carta de despedida en pleno Día del Niño: “Hoy falleció mi maestra Chela”

La presidenta manifestó su aprecio y su pésame por la muerte de una educadora que tuvo

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Sheinbaum resaltó el aporte de su profesora en la formación de generaciones apasionadas por el conocimiento. (Crédito: AP)
Sheinbaum resaltó el aporte de su profesora en la formación de generaciones apasionadas por el conocimiento. (Crédito: AP)

La presidenta de México, Clau­dia Sheinbaum, expresó este 30 de abril (Día del Niño) su reconocimiento público a la profesora Chela, quien falleció y a quien calificó como una mujer y docente excepcional.

En su mensaje, Sheinbaum subrayó que la maestra formó a decenas de generaciones y fomentó en el aula el gusto por las matemáticas, la historia y la lengua con un profundo amor por el conocimiento.

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La presidenta manifestó su aprecio y su pésame por la muerte de una educadora que tuvo
La presidenta de México enfatizó la labor de la profesora Chela en despertar el interés por las matemáticas, historia y lengua. Crédito: X/@Claudiashein

Clau­dia Sheinbaum destacó que la profesora Chela enseñó a preguntar y cuestionar, promoviendo nuevas formas de aprendizaje y motivando a los estudiantes a sentirse amados y capaces de construir un mundo mejor.

La presidenta dirigió palabras de solidaridad a Elisa y su familia, además de convocar a sus antiguos compañeros de escuela a seguir el ejemplo de Chela y Pepe, impulsando valores como la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, según el mensaje de Sheinbaum.

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Sheinbaum recibe a infantes en la conferencia matutina del Día del Niño

Un emotivo y revelador intercambio entre un niño y Claudia Sheinbaum. El pequeño la interroga sobre sus sueños de la infancia y le pide consejos para las nuevas generaciones, recibiendo respuestas sobre la perseverancia y el derecho a soñar. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum convirtió la conferencia matutina de Palacio Nacional en un espacio para niñas y niños este 30 de abril, quienes asumieron el rol de reporteros por un día en el marco del Día de la Niña y el Niño.

Durante la sesión, la presidenta respondió a preguntas sobre sus sueños de infancia y reveló que originalmente quería ser maestra de la universidad y bailarina, sin imaginar que llegaría a la presidencia.

Al abordar el tema del medio ambiente, Sheinbaum instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a trabajar directamente con niñas y niños para incluir sus sugerencias en los programas escolares:

“¿Por qué no hacen, Mario, un plan de trabajo con los niños y las niñas para recibir sus sugerencias para la modificación de los planes de estudio o de los propios libros que ustedes nos digan qué les gustaría en las escuelas para cuidar la naturaleza?”, expresó la mandataria.

Entre las respuestas más destacadas, la presidenta compartió un mensaje para las nuevas generaciones: “Nunca se rindan. Por más difícil que sea el camino, siempre hay que levantarse y salir adelante. Tienen derecho a soñar con lo que quieran ser”.

Sheinbaum confirmó llamada con Rocha Moya luego de las acusaciones

Claudia Sheinbaum exige que Estados Unidos presente pruebas materiales sólidas para analizar la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.
Claudia Sheinbaum exige que Estados Unidos presente pruebas materiales sólidas para analizar la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que México solamente analizará la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si Estados Unidos presenta pruebas materiales sólidas, estableciendo un mensaje de defensa de la soberanía nacional ante la acusación de la justicia estadounidense contra autoridades mexicanas en funciones

En la conferencia matutina, Sheinbaum confirmó la conversación con el gobernador sinaloense tras la difusión de los comunicados internacionales, asegurando que: “Si no hay nada, pues no hay nada que temer. La mandataria enfatizó que su postura no obedece a criterios partidistas, sino a la legalidad: afirmó que defendería el mismo principio si el gobernador acusado perteneciera a otro partido.

Durante la misma exposición, exhibió el documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, criticando su sustento probatorio. Sheinbaum puntualizó: “Cuando hablamos de pruebas, no es nada más el dicho de una persona. Tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana”.

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