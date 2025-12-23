El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

El balance criminal en este 2025 es una caida en picada del histórico Cártel de Sinaloa mientras sus rivales del CJNG se fortalecen al crear alianzas y seguir devotos a la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" | Infobae México

La guerra del narcotráfico en México atravesó una de sus etapas más complejas y violentas. Lejos de un escenario dominado por dos o tres grandes cárteles, el país enfrenta una reconfiguración acelerada del crimen organizado marcada por fragmentaciones internas, alianzas temporales y disputas territoriales que han redefinido el mapa criminal en 2025.

Informes de seguridad en este 2025 y análisis de especialistas en Infobae México coinciden en que algunos grupos se han fortalecido, otros se han debilitado de forma irreversible y unos más aprovechan el caos para expandirse.

Así pues, el equilibrio criminal al corte de este Año Nuevo cambió de manera profunda tras la captura y expulsión de líderes históricos, lo que abrió paso a guerras internas y al ascenso de organizaciones más agresivas y flexibles de enero a diciembre de 2025.

La entrega de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, a la justicia de Estados Unidos fue el claro ejemplo del resquebrajamiento de los grandes capos y cárteles mexicanos más importantes en este 2025 | Redes Sociales

Cártel de Sinaloa: de hegemonía criminal a guerra interna de sus últimos líderes

Durante décadas, el Cártel de Sinaloa fue considerado la organización criminal más poderosa del país. Sin embargo, esa etapa terminó actualmente. Hoy, en 2025, el grupo atraviesa una de sus peores crisis internas tras la confrontación entre las facciones de Los Chapitos y “La Mayiza”.

El periodista y analista Óscar Balderas ha sido contundente al respecto: “El Cártel de Sinaloa como lo conocimos ya no existe. Hoy es una suma de grupos enfrentados entre sí que se disputan rutas, territorios y control político”, advirtió recientemente.

Esta fractura ha generado una escalada de violencia inédita en Sinaloa, con bloqueos, ataques armados, asesinatos y desplazamientos forzados.

En tanto, David Saucedo, especialista en seguridad nacional, coincide en que la fragmentación debilitó al grupo en términos estratégicos: “Cuando un cártel entra en guerra interna, pierde capacidad operativa y deja espacios que otros grupos aprovechan rápidamente.”

Este 2025, la alianza entre Los Chapitos y el CJNG, antes considerados enemigos irreconciliables, ha tomado forma en medio del colapso operativo de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán | Jesús Aviles / Infobae México

CJNG: el cártel que capitaliza el caos de sus rivales criminales

Mientras Sinaloa se desangra en conflictos internos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolida como el grupo criminal con mayor capacidad de expansión. Informes y evaluaciones de agencias estadounidenses señalan que el “Cártel de las Cuatro Letras” tiene presencia directa o indirecta en la mayoría de los estados del país.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA en inglés), ha advertido que el CJNG es actualmente “el grupo más violento y con mayor ambición territorial en México”.

Según Vigil, su estructura menos vertical y su uso sistemático de la violencia extrema le han permitido ganar terreno donde otros cárteles se fragmentan.

En ese tenor, el CJNG ha avanzado en estados clave como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Baja California al aprovechar la debilidad de grupos locales y la ruptura de antiguas alianzas criminales.

El CJNG ha dominado estados estratégicos como Guerrero, Veracruz, Chiapas o Tamaulipas, según el último informe antidrogas 2025 | DEA

Grupos regionales resisten y se adaptan: Cárteles Unidos, Cártel del Noreste y otros más

Además de los grandes cárteles, la “guerra” del narco en México también está marcada por la supervivencia de organizaciones regionales. El Cártel del Noreste, remanente de Los Zetas, mantiene una presencia violenta en Tamaulipas.

Mientras esto sucede, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana (LNFM), así como “Los Rusos" y “Los Tlacos”, conservan control en zonas específicas del sur del país.

Saucedo señala que estos grupos no buscan necesariamente expansión nacional, sino control local: “Son estructuras que se sostienen mediante extorsión, control social y economías criminales regionales, lo que las vuelve difíciles de erradicar”, precisó.

Este modelo de control territorial ha provocado que la violencia se vuelva más localizada, pero también más constante, afectando directamente a comunidades enteras.

Maclovio Murillo era considerado un objetivo prioritario para las autoridades estatales y federales | Redes Sociales

Alianzas criminales: pragmatismo sobre ideología del crimen

Uno de los elementos más relevantes de la reconfiguración criminal es la formación de alianzas tácticas entre grupos históricamente rivales. Informes citados por Infobae México advierten que estas colaboraciones no responden a lealtades, sino a intereses momentáneos, como el movimiento de drogas sintéticas o el control de rutas fronterizas.

Óscar Balderas explica que “el narco en México ya no se mueve por códigos, sino por oportunidades. Hoy son aliados; mañana, enemigos”. Este pragmatismo violento y sanguinario ha vuelto el escenario más impredecible y peligroso.

Reclutamiento y violencia como motor del poder criminal

Otro factor clave es la capacidad de reclutamiento. Estudios académicos indican que los cárteles necesitan incorporar constantemente nuevos integrantes para sostener su operación. En este contexto, la violencia, el control social y el convencer a jóvenes de unirse a las filas criminales siguen siendo herramientas centrales.

El incremento del reclutamiento criminal en jóvenes ha sido una tendencia alarmante para las autoridades y el propio gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo | Óscar Martínez / Reuters

Mike Vigil ha advertido que “mientras existan comunidades sin oportunidades económicas, los cárteles seguirán encontrando mano de obra para sostener la guerra.”

Es así que esta dinámica explica por qué, pese a capturas y operativos, las estructuras criminales se regeneran rápidamente.

¿Quién va ganando la “guerra del narco” al final de este 2025?

Los expertos y especialistas consultados durante todo el 2025 en este medio de comunicación coinciden en que no hay un ganador absoluto, pero sí una tendencia clara: el CJNG se perfila como el grupo más fortalecido; en tanto, el Cártel de Sinaloa enfrenta un debilitamiento estructural sin precedentes.

Al mismo tiempo, los grupos regionales se mantienen como actores clave en la violencia cotidiana.

La verdadera preocupación a final de año: seguir normalizando la violencia y el narco en las vidas mexicanas

Para Saucedo, el mayor riesgo es la normalización del conflicto: “La guerra del narco ya no es excepcional; es parte del paisaje cotidiano en muchas regiones del país”.

La normalización de la violencia en México, según expertos, es el otro gran problema por el cual el poder del narco sigue permeando con fuerza en el tejido social | Redes Sociales

La reconfiguración del crimen organizado en México confirma que la violencia no disminuirá mientras las estructuras criminales sigan adaptándose más rápido que las estrategias de seguridad. El país enfrenta una guerra fragmentada, cambiante y profundamente arraigada en el tejido social.